Julia Navarro.- La calle

MADRID, 22 Oct. (OTR/PRESS) -

Soy de la opinión de que en nuestro país, puede que también en otros, las elecciones no se ganan sino que las pierde el que en ese momento gobierna.

Sí, aún faltan dos años para que los ciudadanos volvamos a ser convocados a las urnas y en dos años puede pasar de todo, pero al día de hoy, si algo se percibe en la calle, además de en las encuestas, es la pérdida de apoyos del Gobierno. Hay un cansancio de fondo y un desapego evidente hacia el Presidente y su gobierno y por tanto ganas de cambio.

Como no creo que Pedro Sánchez sea en absoluto ingenuo es de suponer que dude de los datos de la reciente encuesta del CIS y por tanto preste atención a lo que de manera unánime apuntan el resto de las encuestas: que el PSOE pierde votantes y que la derecha pasito a pasito sube en intención de voto.

Sin duda, la decisión de ofrecer cuatrocientos euros a los jóvenes para que se los puedan gastar en "cultura" es un intento de ir consiguiendo votos para cuando llegue el momento, aunque les diré que soy escéptica sobre esta pretensión, pienso que los jóvenes votaran lo que les venga en gana y que con cuatrocientos euros no les van a comprar el voto.

En cuanto a si la derecha ha hecho algún mérito para ir subiendo en las encuestas mi respuesta sería un rotundo NO. Pablo Casado continúa siendo un líder sin mucho fuelle y con escasa capacidad para entusiasmar a los votantes. No tiene hechuras de líder aunque es evidente que eso no es necesario para ganar unas elecciones, ya lo demostraron sus "mayores", José María Aznar y Mariano Rajoy.

No, la derecha no merece ganar y seguramente el PSOE merece perder, pero más allá de lo que merezcan o dejen de merecer unos u otros, lo que subyace es que empieza a aflorar ese cansancio en la sociedad respecto a Pedro Sánchez. Su manera de gobernar junto a Podemos ha supuesto para los ciudadanos estar permanentemente en una montaña rusa. No nos ha dado ni un momento de sosiego. Sánchez y sus socios podemitas han puesto patas arriba todo lo que nos unía, cuestionando la Transición, la Constitución y algunas instituciones. Podemos lo ha hecho abiertamente, y Sánchez consintiendo.

No tengo dudas de que en estos dos años que faltan para acudir a las urnas Pedro Sánchez y sus "fontaneros" monclovitas se van a sacar unos cuantos conejos de la chistera y por supuesto continuarán acallando a las voces críticas como han venido haciendo, solo hay que echar un vistazo a los medios de comunicación públicos.

En fin, que harán encaje de bolillos si es necesario con tal de volver a ganar en las urnas, pero me parece a mi que, a pesar de que como digo, Pablo Casado no tiene hechura de líder y el PP se comporta como pollo sin cabeza, tienen muchas posibilidades de gobernar. Y si lo hacen será porque Pedro Sánchez habrá perdido no porque ellos hayan ganado. Eso es lo que hoy se percibe en la calle que no en las encuestas de Tezanos.