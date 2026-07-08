Julia Navarro.- La decepción

MADRID 8 Jul. (OTR/PRESS) -

Pues sí, para muchos votantes de 'centro' supone una decepción que Juan Manuel Moreno haya pactado con Vox para mantenerse en la presidencia de Andalucía.

Tanto criticar los pactos de Pedro Sánchez con los partidos anticonstitucionalistas, para terminar pactando con la extrema derecha. Me repito: Vox es un lastre para el PP. Le contamina. Sí, también los socios de Pedro Sánchez han contaminado al PSOE pero, por sorprendente que parezca, la mayoría de los votantes socialistas se lo perdonan.

Es difícil que los votantes socialistas desencantados se arriesguen a confiar su voto al PP, no vaya a ser que su voto sirva a una coalición de ese partido con la extrema derecha, como ya ha pasado en Aragón, Extremadura, Castilla y León y ahora Andalucía.

Esa posibilidad es lo que lleva a los votantes desencantados del PSOE a taparse la nariz y volver a votar a su partido de siempre. Sí, hay dos varas de medir, pero la realidad es la que es, y al día de hoy muchos votantes contienen las nauseas ante lo que viene haciendo Sánchez y el PSOE, pero no son capaces de hacer lo mismo con el PP. La decisión de Juan Manuel Moreno de pactar con Vox le va a lastrar el resto de la legislatura andaluza y ya le está haciendo perder el "estado de gracia" del que disfrutaba hasta ahora. A quienes no entiendan porque al PP no se le perdonan las mismas miserias que al PSOE, que recuerden aquella frase del filósofo Pascal: hay razones que el corazón no entiende. Pues eso.