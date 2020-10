Julia Navarro.- Los galones de Casado

MADRID, 23 Oct. (OTR/PRESS) -

Pablo Casado se ha ganado los galones de jefe de la oposición. Los ciudadanos que le han visto y oído en el debate de la moción de censura e han descubierto a un Casado sin complejos, seguro, consistente en el discurso y contundente en las formas. Ha situado al PP en el centro derecha al alejarse de VOX y al mismo tiempo ha puesto los puntos sobre las "ies" a Pedro Sánchez.

Creo que es una buena noticia que Casado haya demostrado que tiene consistencia política, y lo es porque si de algo ha carecido, hasta ahora, la actual política española, es precisamente de una alternativa, de un líder de la oposición creíble.

No hace tanto que Pablo Casado ganó el congreso del PP que le convirtió en presidente de su partido, pero esa victoria no había hecho de él un líder, es más, yo diría que hasta este debate no lo ha sido.

El discurso de Pablo Casado en el debate de la moción de censura ha tenido el efecto no solo de noquear a Santiago Abascal sino de colocar el espejo sobre lo que es realmente VOX.

Pero los galones, lo mismo que se ganan, se pueden perder, así que es de esperar que de ahora en adelante, Pablo Casado sepa ser ese líder de la oposición tan necesario para que el sistema funcione y sobre todo para que los ciudadanos visualicen que hay una alternativa.

Para Vox es una mala noticia que Pablo Casado haya dejado de comportarse como un político acomplejado pero también lo es para el PSOE que hasta ahora campaba y hacía lo que le venía en gana con la seguridad de que enfrente no tenía nada.

Un PP centrado que se mueva en el espectro del centro derecha supone un peligro para Sánchez y los suyos, precisamente porque muchos españoles volverán a pensar que hay alternativa.

Así que Pablo Casado no debe de confiarse, muchos de los que hoy desde la izquierda le aplauden por haber puesto en su sitio a VOX, le buscarán las vueltas porque ahora sí es un adversario a tener en cuenta.

Hay un antes y un después en la trayectoria política de Pablo Casado, de él depende no dilapidar el rédito obtenido durante el debate de la moción de censura, unos galones bien ganados.