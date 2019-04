Julia Navarro.- Y la ganadora es... Inés Arrimadas

Publicado 19/04/2019 8:01:03 CET

MADRID, 19 Abr. (OTR/PRESS) -

En todos los debates que se han celebrado hasta ahora con la presencia de representantes de los principales partidos la ganadora absoluta está siendo Inés Arrimada.

La dirigente de Ciudadanos es una buena dialéctica capaz de ser durísima con sus oponentes pero siempre con una sonrisa.

Arrimadas ganó en el debate organizado por la Sexta en que participaron las principales mujeres candidatas y ganó en TVE y me da a mí que va a seguir saliendo más que airosa en estos debates electorales.

Pero más allá de que Inés Arrimadas se apunte tantos debate tras debate, ahora la cuestión de fondo continua siendo si Pedro Sánchez va a aceptar participar en más debates además de un debate.

No diré que me ha sorprendido el comunicado del PSOE en el que sin cortarse un pelo afirman que están encantados de que el Presidente debata a cuatro en TVE añadiendo que ahora esta tele es independiente y neutral. Sí, sí, como lo leen. No sé si se lo creen o nos toman por tontos y pretenden que nos lo creamos los demás, pero en fin, independientemente de que esos adjetivos no se correspondan con la realidad lo cierto es que no parecía muy socialista que el PSOE ninguneara a la televisión pública.

De manera que bienvenido sea el debate en TVE, ¡que menos! Aunque sea porque la Junta Electoral Central no ha dado su visto bueno a que Vox participara en el debate previsto por Atresmedia .

Por cierto que en Antena 3 mantienen un debate para el día 23 solo que sin Vox para cumplir así con el mandato de la Junta Electoral Central. Me parece a mí que Pedro Sánchez debería participar no sólo en el debate de TVE, sino que tampoco debe faltar al de Antena 3. En una democracia lo que nunca sobran son los debates por tanto, además de estos dos, el Presidente debería también prestarse a un "cara a cara" con Pablo Casado que, hoy por hoy, es su principal opositor. Si en su día Mariano Rajoy debatió con el aspirante Pedro Sánchez va de suyo que el hoy presidente Sánchez debata con el aspirante Casado.

Todavía son muchos los ciudadanos indecisos y en estos debates se ganan y se pierden posibles votantes.

Yo diría que Inés Arrimadas los gana, que Cayetana Álvarez de Toledo sale bien parada aunque no resulta precisamente simpática sino todo lo contrario. Su gesto tan adusto como altivo, su suficiencia, en fin, nada de esto le hacen simpática. En cuanto a Irene Montero, habla exclusivamente para los suyos. Y quienes representan al PSOE van demasiado sobrados. La ministra Montoro, que en la tribuna del Congreso ha tenido algunas tardes de éxito, no termina en los debates televisados de coronarse como campeona.

Ahora, a esperar a ver que da de si el debate entre los "cuatro" principales candidatos a presidir el Gobierno de España y, sobre todo, no estaría de más que Pedro Sánchez no nos hurtara un debate cara a cara con Pablo Casado.