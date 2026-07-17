Julia Navarro.- 'A ganar'

MADRID 17 Jul. (OTR/PRESS) -

El domingo España y Argentina se enfrentarán en el campo de fútbol para intentar hacerse con la copa del Mundial. Será un partido tan emocionante como difícil. Ganar al equipo de Francia en el partido de semifinales ya fue una hazaña y ganar a Argentina no resultará fácil, pero tenemos un gran equipo y podemos ganar. Por lo pronto nuestra Selección ya se ha enfrentado, y derrotado, a uno de los equipos favoritos, de este Mundial, y sin duda, los jugadores franceses resultaban temibles por sus cualidades futbolísticas. Y en medio del triunfo aún resuena la polémica sobre el "cronista" Mariano Rajoy señalando que los jugadores franceses no eran franceses. Una " boutade", un despropósito, una estupidez, una metedura de pata, que cada cual elija el calificativo que considere mas preciso. Yo los elijo todos. Pero aún uniéndome a quienes rechazan las palabras de Rajoy, pienso que el escándalo no da para, como pretende el ministro Albares,convencernos, de que las relaciones entre España y Francia van a "sufrir" un revés por la "boutade" escrita por el ex Presidente. Y aprovechar la "boutade" de Rajoy, para sacar pecho, como hace Albares presumiendo de que gracias a él (por delegación de Pedro Sánchez) las relaciones entre los dos países son mejores que nunca, es mucho presumir. Ya conocen el refrán: Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces.

Eso sí, es evidente que el PP tiene un problema que no es solo la metedura de pata de Rajoy. El problema del PP se resume en que ,ni Alberto Nuñez Feijóo, ni su equipo, son capaces de hacer una oposición seria y eficaz. Pero además su principal déficit es su incapacidad para explicar a los ciudadanos que tienen un proyecto de país. Claro que a lo mejor no lo explican porque no lo tienen. Lo he escrito en otras ocasiones: Nuñez Feijóo no esta siendo capaz de hacer una oposición que despierte expectativas de triunfo. Su equipo es lisa y llanamente mediocre, y por resumir no dan ni una a derecha. De manera que no será por los comentarios futbolistas de Rajoy por los que el PP no tiene fácil llegar a la Moncloa sino por la vacuidad de sus dirigentes y su incapacidad para hacerse creíbles como alternativa. En cuanto al cronista Rajoy debería de disculparse con la selección de futbol de Francia. Dicho todo esto ahora a esperar que la Selección española gane el próximo domingo. Puede hacerlo.