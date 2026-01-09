Julia Navarro.- Hipócritas

MADRID 9 Ene. (OTR/PRESS) -

El mundo se enfrenta a una disyuntiva: mirar hacia otro lado para esquivar lo evidente: Estados Unidos se ha llevado por las "bravas" a Nicolas Maduro. Es igualmente evidente que Trump contó con cooperadores de dentro del régimen para poder llevar a cabo semejante acción. La prueba es que Delcy Rodríguez, mano derecha de Maduro, le ha sucedido con total desparpajo y el resto de "maduristas" no parecen nada compungidos porque se hayan llevado a su jefe, al que sin duda venían jurando lealtad. De manera que a Maduro le han traicionado y entregado los suyos. Y la segunda disyuntiva es preguntarse qué se puede hacer.

No es por ser pesimista pero me temo que poco o nada por mas que Macron ha reunido a sus homólogos y todos con gesto circunspecto hayan dicho que lo sucedido es intolerable. Tolerable o intolerable, pero ha sucedido. Pero recordado lo evidente hay una segunda cuestión no menos importante y es el griterío de algunos de quienes acusan, y con razón, que Estados Unidos se ha saltado a la torera todos los fundamentos del Derecho Internacional. En este punto creo yo que la opinión es casi unánime. Pero a muchos de quienes se rasgan las vestiduras por esta violación del Derecho Internacional nunca se les escuchó ni un lamento ante las tropelias de Nicolas Madurdo ni de otros gobernantes de esas y otras latitudes si estos eran de su "cuerda".

Si hacemos un repaso convendrán que Nicolas Maduro ha sido un dictador de manual. Dictador también lo fué Hugo Chaves y Fidel Castro y por supuesto Miguel Díaz Canel y lo es Daniel Ortega, y Kim Jong-Un, como lo fueron Augusto Pinochet y Francisco Franco....

Es decir hay una izquierda ciega y sorda a cuanto hacen políticos o militares que se dicen de izquierdas, aunque eso suponga dar golpes de Estado y violar todas las leyes internacionales amen de impeir todo atisbo de democracia. Y hay una derecha igualmente ciega y sorda capaz de justificar las mayores barbaridades si el que las comete es alguien de su "cuerda". Hipócritas unos e hipócritas otros.

La cuestión es que quienes hoy claman contra la acción de Estados Unidos de llevarse por las bravas a Nicolas Maduro, en su día no dijeron ni una sola palabra ante el "golpe" de Chávez, ni entonces ni después han mostrado la más minima preocupación por la violación sistematica de los Derechos Humanos en Venezuela, donde los opostores al régimen se pudren en carceles siniestras y vienen sufriendo todo tipo de vejaciones y torturas. Tampoco han salido a la calle para pedir a Delcy Rodríguez que, de inmediato, ponga en libertad a TODOS los presos políticos e inicie la puesta en marcha de una convocatoria electoral. Vamos que convoque unas elecciones "limpias".

No se lo han pedido porque son los mismos que tampoco han alzado la voz ante la invasión de Ucrania. Eso, a los de ese lado, a los de otro lado, es decir la derecha más recalcitrante aún les cuesta repudiar el franquismo, pongo por caso. Las dictaduras son todas igual de terribles se pinten del color que se pinten y por tanto no hay regímenes dictatoriales asumibles y otros inasumibles, salvo que se sea un cínico, especie esta que me temo sobreabunda. En realidad estamos asistiendo a un espectaculo hipocrita, mientras tanto para los venezolanos exiliados, los venezolanos encarcelados, los venezolanos demócratas siguen como estaban. Parece que todo ha cambiado pero en realidad todo sigue igual. Al menos por ahora. Aunque... tiempo al tiempo.