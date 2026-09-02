Julia Navarro.- ¿Qué le debe?

MADRID 2 Sep. (OTR/PRESS) -

En lo que ha sucedido y está sucediendo en Ceuta, sin duda Marruecos tiene su cuota de culpa.

Puedo comprender que el presidente de Gobierno y sus ministros, el de Exteriores, Interior y Justicia, intenten sutilezas diplomáticas y no señalen directamente a Marruecos, pero de ahí a decir con total desparpajo que ese país es un amigo y socio fiable es tomar a los españoles por tontos. Aunque en realidad nadie les cree.

No, Marruecos no es un socio fiable. Marruecos es un socio peligroso del que no nos podemos fiar ni poco ni mucho ni nada.

Y si realmente nuestro presidente y sus ministros creen que Marruecos es un socio y amigo fiable, habrá que recordar aquello de "que Dios nos coja confesados".

Por eso, confieso mi decepción cuando escuche al Presidente en la entrevista que Aimar Bretos le hizo en la Cadena Ser. Vaya por delante que solo cabe felicitar a Aimar Bretos por conseguir la entrevista, pero a quien no se puede felicitar es al Presidente del Gobierno por no haber acudido antes al Parlamento. En realidad, Sánchez y su Gobierno vienen demostrando que les "sobra" el Parlamento.

En cuanto a lo dicho por el señor Presidente en la entrevista en la SER, no pasó de ser un ejercicio de arrogancia. Eso sí, su ataque al Rey demuestra su falta de sentido del Estado y del mínimo respeto a quien representa una institución consagrada por la Constitución. Nuestro Presidente de manera sibilina dejó en el aire que si el rey no ha ido es porque no ha querido.

Es evidente que Sánchez no soporta al rey, pero hacerlo tan evidente y con ese deje de desprecio con el que se refirió a don Felipe, da idea de su catadura política.

No diré que resultó sorprendente escucharle defender que él tiene derecho a vacaciones, para justificar no haber dado la cara durante los días álgidos de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta. Su actitud, solo se puede calificar de irresponsabilidad.

El rey de Marruecos es uno de los hombres más ricos del mundo. Eso sí, su país sufre una elevada cifra de paro, sus jóvenes no tienen futuro, y las mujeres continúan bajo la bota de los hombres.

Al rey de Marruecos y su gobierno se les debería de caer la cara de vergüenza por no ser capaces de ofrecer un futuro a sus ciudadanos y que muchos de ellos pongan en riesgo su vida huyendo del país.

No, la marroquí no es una sociedad que se pueda medir con los estándares de la modernidad. Ha avanzado, sin duda, pero en realidad, es una monarquía de súbditos que no de ciudadanos.

Eso sí, tiene una diplomacia excelente, yo diría que está entre las mejores del mundo y sus políticos son tan inteligentes como maquiavélicos. Una vez más lo han puesto de manifiesto en la crisis que han desatado contra España.

De manera que en Ceuta, quien ha fallado, y está fallando, es nuestro Gobierno, empezando por el presidente, cuya frivolidad no tiene límite, al haber permanecido impertérrito de vacaciones, mientras cien mil personas asaltaban una ciudad española.

La pregunta que nos hacemos los ciudadanos es: ¿Acaso ese país sabe o tiene un "as" contra Pedro Sánchez, que actúa de kriptonita para paralizarle a él y a su gobierno?

Primero fue la entrega del Sáhara, ahora mirar hacia otro lado mientras miles de personas asaltaban Ceuta, después insistir en que Marruecos es un buen amigo y socio de lo más fiable y que la culpa de lo sucedido es de mafias amén de Rusia e Israel. ¡Toma ya!. No digo que estos dos países no agiten las aguas contra España, pero quien permitió la marcha de cien mil personas hacia Ceuta fue Marruecos.

Pronto o tarde lo sabremos. Que no tenga dudas el presidente que nos enteraremos del porqué de la actitud meliflua y subordinada con Marruecos.