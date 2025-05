Julia Navarro.- Lecciones fallidas

MADRID 16 May. (OTR/PRESS) -

¿Los wasaps intercambiados entre Pedro Sánchez y el entonces su hombre de confianza José Luis Ábalos pueden hacer tambalearse al Presidente?. ¿Y los otros casos de los que vienen dando cuenta los medios de comunicación?: el desastre de la gestión del "apagón", del que todavía no nos ha explicado qué pasó ni cómo pudo pasar. Los escándalos en que están inmersos familiares directos del Presidente, los tejemanejes del "poder" para controlar y desprestigiar al Poder Judicial, la caótica gestión del ministro de Transportes en Renfe, el lenguaraz señor Puente, la crisis de la vivienda, las consecuencias indeseadas de la ley del "solo sí es sí", la inacción de algunos ministros del Gobierno , et.etc. Pero regreso a los wasaps y al mantra repetido desde el gobierno: son conversaciones privadas. Respuesta que es el colmo del cinismo y da risa porque bien que utilizaron en el pasado reciente "las conversaciones privadas" del Presidente Rajoy y de otros dirigentes políticos. Y si, son conversaciones privadas "filtradas" ,como también eran conversaciones privadas "filtradas" las de sus oponentes. Pero por más que las conversaciones entre Sánchez y Ábalos den una medida bastante precisa sobre como es el Presidente, en mi opinión todo esto no le va a hacer mucha mella. Le desprestigia si, pero no lo tambalea. Y no porque me crea la propaganda infantil del "manual de resistencia" que le escribieron ad hoc.

La respuesta es muy simple: mientras nuestro Presidente siga entregando a los partidos independentistas catalanes lo que estos le demandan, podrá seguir durmiendo en el Palacio de la Moncloa. A la vista está que toda la fortaleza de Sánchez no es otra que esa entrega, en muchas ocasiones vergonzante, a Junts, versus Carles Puigdemont, a Esquerra, Bildu, y demás familias.

Por eso creo que el contenido de los wasaps intercambiados con José Luis Ábalos solo evidencian su buenísima sintonía, y eran tal para cual. También dejan en evidencia como se las gasta el señor Presidente con los suyos, de manera que podemos imaginar como lo hace con quienes se atreven a llevarle la contraria. ¡Menudo percal el de los dos interlocutores!

Eso sí, me sorprende que el PNV ,tan diligente en apoyar una moción de censura contra Mariano Rajoy, porque les resultaba insoportable la corrupción en el PP ,ahora miren hacia otro lado ante los escándalos del Gobierno socialista.Si alguien se pregunta si Aitor Esteban, nuevo presidente del PNV, apoyaría una moción de censura contra Pedro Sánchez (si es que al presidente del PP, Nuñez Feijóo se le ocurriera presentarla, que lógicamente no hará)), estoy convencida que ese dirigentel penuvista miraría hacia otro lado.

Si, ya sé que el señor Esteban fue el portavoz del PNV en aquel debate en el que Pedro Sánchez presentó una moción de censura contra Mariano Rajoy y, entre otros argumentos , esgrimió que don Mariano debía de asumir la responsabilidad derivada del "caso Gürtell".

Pero no pierdan el tiempo preguntándose si el señor Esteban debería de actuar en consecuencia, en vista de todos los escándalos de supuestas corruptelas, algunas probadas y otras en los tribunales, que afectan al PSOE. Y no, no pierdan el tiempo preguntando si lo que no podía tolerar entonces puede tolerarlo ahora. Tampoco le den vueltas a si hay dos tipos de corrupción, una más llevadera que otra. Todo depende de los intereses políticos de unos y de otros...

Si, sin duda el caso Gürtel apestaba y aún perdura su pestilencia. Pero,¿ todo lo que se va conociendo del caso Ábalos, o caso Koldo, por poner solo un ejemplo, apesta menos que el caso Gürtel? ¿Y el resto de casos que cercan al PSOE y al Presidente? ¿Será que el señor Esteban ha perdido el olfato?

Siempre tuve al PNV como un partido de fiar hasta aquella moción de censura en que, después de haber pactado todo lo pactado con el Gobierno del PP, decidió condenarlo y, me permito preguntar: ¿A cambio de qué?. Después de haber pasado media vida como cronista parlamentaria sé bien que casi todo tiene un precio.

Las pequeñas historias son las que van conformando la gran historia y puede que algún día, cuando el señor Esteban sea muy ancianito y tenga más pasado que futuro, se atreva a contar porque su partido, y él mismo, formaron parte de aquella operación de derribo.

Mientras tanto seguiremos sorprendiéndonos, o no, con el intercambio de wasaps entre el Presidente y José Luis Ábalos. Wasaps que no tienen desperdicio por más que Esther Peña, portavoz del PSOE diga que para wasaps sustanciosos los que intercambia el grupo que tiene con sus primos. Mejor no calificar lo dicho por la señora Peña porque no se si es que no da para mas o es que la susurraron lo que tenía que decir y se ha quedado tan ancha. MENUDA TROPA como dejo dicho Romanones.