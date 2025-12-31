Julia Navarro.- El legado

MADRID 31 Dic. (OTR/PRESS) -

José Luis Rodríguez Zapatero no fue un buen presidente de Gobierno. Y no lo fue porque reabrió el debate de las dos Españas, cuestiono con su estilo melifluo los logros de la Transición, puso los cimientos de los problemas que hoy enfrenta nuestro país, empezando por abrir en canal los Estatutos de Autonomía dando alas a los nacionalismos extremos e insolidarios alimentados por partidos independentistas, amén de negar la crisis económica que se cernía no solo sobre España sino sobre el resto de Europa, y con la complicidad de Pedro Solbes engañó a los ciudadanos diciendo que de crisis nada de nada.

Vaya por delante que yo estoy entre los muchos ciudadanos engañados.

Tuvo aciertos: el matrimonio igualitario fue uno de ellos y el mayor de todos la creación de la UME.

Y es precisamente de la UME sobre lo que quiero reflexionar hoy.

La UME es una unidad del Ejército que siempre está donde se la necesita, es decir en situaciones de catástrofes extremas.

Según una de las últimas estadísticas sobre sus actuaciones, durante las dos últimas décadas ha participado en 708 misiones, y entre estas más de quinientos incendios forestales, sin olvidarnos de sus actuaciones en operaciones de rescate durante nevadas e inundaciones, erupciones volcánicas, no hay que olvidar la tragedia de la erupción del volcán en la isla de la Palma y por supuesto el pasado año durante la dana. Aquí es donde me quiero detener.

Resulta que el entonces presidente de la Comunidad Valenciana intercambió unos wasaps con el líder del PP en los que comentan sobre la disposición de la UME para intervenir de inmediato y ayudar a paliar los efectos devastadores de la dana. Sin embargo en el último año Mazón ha venido asegurando lo contrario.

Que Carlos Mazón no es un político de fiar ya lo sabíamos porque lo ha venido demostrando y su gestión o, mejor dicho, falta de gestión durante la dana, tuvo un resultado desastroso.

Pero a su cinismo, cacareando que el Gobierno no le había proporcionado ningún tipo de ayuda, se une el descubrimiento de que Alberto Nuñez Feijóo también estaba en el ajo. Es decir ambos supieron desde el minuto uno que la UME estaba preparada para intervenir.

La cuestión es que el señor Mazón ha venido intentando que toda la responsabilidad de la pésima gestión de la dana recayera en el Gobierno central según queda de manifiesto por los wasaps que intercambiaron el día del desastre.

Ahora sabemos, al menos ya no lo pueden obviar quienes tuvieran dudas, que desde el minuto uno la ministra de Defensa puso la UME a su disposición y que la UME estuvo allí donde se la necesitaba.

Las conversaciones que ahora hemos conocido entre Carlos Mazón y Alberto Nuñez Feijóo dejan en evidencia a los dos y, sobre todo que Carlos Mazón ha faltado a la verdad y que el líder del PP, ALberto Nuñez Feijóo, sabía más de lo que luego ha declarado saber. Ambos son dos irresponsables al poner a la UME en entredicho. Y todo, por su afán de apuntar las responsabilidades del Gobierno central, que sin duda también las tuvo. Pero lo que definitivamente queda fuera de toda duda es que la UME estuvo allí desde el primer momento, y que las mujeres y hombres que forman parte de esta unidad tuvieron una actuación rápida habida cuenta de las circunstancias.

Lo sorprendente es que el señor Mazón continúe desempeñando una función política y no se haya retirado discretamente, aunque solo fuera por respeto a las víctimas de aquel desastre. No basta con que haya dejado su cargo de Presidente, debería de hacer un mutis total.

En cuanto a esa conversación vía wapsapp entre Mazón y Nuñez Feijóo este último tampoco queda bien.

Y esto lo descubrimos en un momento político realmente preocupante: Con el "sanchismo" desbordando todos los límites de la Constitución, empezando porque el Presidente y los suyos, con total desvergüenza y descaro, han anunciado que van a esquivar el Parlamento y sacaran adelante sus leyes por otras vías .

Nunca como ahora dan tantas ganas de rescatar aquel viejo eslogan de mayo de 1968: "Que paren que me quiero bajar".

Convendrán conmigo que ¡menuda tropa!, los unos y los otros. Pero al menos que los "unos" no se dediquen a denostar a la UME en su política barata contra el Gobierno.