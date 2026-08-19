Julia Navarro.- Unos y otros

MADRID 19 Ago. (OTR/PRESS) -

No me extraña el enfado y las duras palabras que el Presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha dirigido al Gobierno.

Y tampoco comprendo por qué el PSOE y el PP no son capaces de sentarse a buscar soluciones para abordar el grave problema que se ha desatado en Ceuta, sin olvidarnos de Melilla, por la llegada masiva de jóvenes y niños que han intentado, y siguen intentando, entrar en estas ciudades españolas.

Tanto socialistas como populares hacen política barata. El Presidente de Gobierno actúa como un frivolo desaprensivo, continúa de vacaciones como si la crisis a las puertas de Ceuta no fuera con él. Y el PP, en vez de comportarse como un partido serio, se dedica al "chincha, chincha", intentando que afloren las contradicciones entre ministros, convocandoles en el Senado. Ni los lideres del PSOE ni los del PP están a la altura de lo que se espera de ellos.

La ministra Monica García se podía haber ahorrado su visita a Ceuta. Ir alli para decir que la sanidad pública ceuti funciona sin grandes problemas, es, como poco, una falta de respeto a los profesionales sanitarios que no dan a basto en el día a día. La falta de sensibilidad y de eficacia política de la ministra ya es proverbial. En realidad, su gestión al frente de Sanidad consiste en crear problemas en vez de resolverlos.

Lo cierto es que el desfile de ministros por Ceuta no está sirviendo para dar respuesta a los problemas de fondo. Hay excepcionesl, claro. Yo destacaría tanto al Presidente de Ceuta como a Margarita Robles. La ministra de Defensa es la única que ha sabido, y esta sabiendo, estar en su sitio. Y su sitio,además de su responsabilidad institucional, ha pasado por escuchar y atender las quejas de los ceutis. Margarita Robles no tiene miedo de la gente, acaso porque se toma en serio lo que significa ser una política demócrata, que pasa, entre otras cosas,por no esconderse de los ciudadanos, escucharles, encajar sus quejas y compartir con ellos los problemas además de buscar soluciones En cuanto al Presidente de Ceuta, está demostrando que sabe estar en su sitio actuando con templanza y sentido del Estado. Así que al menos hay dos dirigentes políticos que cumplen con su función.

Por eso es necesario ,que el resto de dirigentes de ambos partidos, dejen de tratar a los ciudadanos como menores de edad y expliquen qué están haciendo para paliar los efectos de lo sucedido en Ceuta y sobre todo para que no se vuelva a repetir.

Que en Marruecos está la solución del problema es evidente y también que nuestro gobierno no se va a ganar el respeto de los marroquís haciéndoles la pelota. En cuanto a la dirección nacional del PP, sus soluciones para abordar el problema brillan por su ausencia.

España tiene bazas que jugar en el concierto internacional y dentro de la Unión Europea para advertir a Marruecos que con nuestro país no se juega. Por cierto, la actuación de la Unión Europea en esta crisis ha sido ponerse de perfil. Pero vuelvo al principio y es que en una crisis como la que estamos viviendo, tenemos unos políticos, de uno y otro lado, que repito, salvo excepciones, no estan a la altura de las circunstancias. Esperemos que en esta ocasión, socialistas y populares sean capaces de estar a la altura del problema y buscar soluciones en vez de entreternerse tirándose los trastos a la cabeza.