Julia Navarro.- Otros 'Oscar'

MADRID 12 Feb. (OTR/PRESS) -

Ha dejado escrito Sergio del Molino que si los académicos de Hollywood pensaban que Karla Sofía Gascón merecía un 'Oscar' por su interpretación en la película Emilia Pérez, no hay razón para que ahora opinen lo contrario.

Estoy de acuerdo, salvo que la candidatura del 'Oscar' a Karla Sofía Gascón no fuera por sus cualidades artísticas sino porque representa a los nuevos tiempos por su condición de 'trans' y eso servía para dar una 'patada' al mismísimo Donald Trump, que ya sabemos lo que opina al respecto.

Karla Sofía puede ser un genio de la interpretación y merecerse un Oscar, un Goya, y todos los premios habidos y por haber. O puede no serlo. Pero sean cuales sean sus opiniones vertidas en el pasado, eso nada tiene que ver con su talento o ausencia del mismo. Si para optar a un 'Oscar' además de una buena interpretación también se premia tener opiniones políticamente correctísimas y una vida sin un solo traspiés, entonces que cambien las normas.

Lo más sorprendente y deleznable de este asunto no es lo que en su día tuiteara Karla Sofía Gascón, sino todos los que la elevaron a los altares porque su imagen correspondía con lo que piensan que es lo 'guay', lo políticamente correcto. Descubrir por parte de quienes la aplaudían que sus opiniones no les gusta porque no son acordes al pensamiento "correcto", deja en evidencia a quienes la aplaudían que está claro que no valoraban sus dotes artísticas sino su condición de trans.

A Karla Sofía la han convertido en un juguete roto al que enviar a la hoguera mientras que al director de la película, el tal Jacques Audiar, ni siquiera le afean sus comentarios despectivos sobre que el español es un idioma de países pobres. Luego lo intentó enmendar diciendo que era un idioma de "países emergentes, de países modestos, de gente pobre y migrante". ¡Toma ya! En realidad ese comentario es ofensivo para millones de hispanohablantes de todo el mundo y denota un atisbo además de superioridad de racismo. Curiosamente sobre Audiar nadie ha dicho nada, y mucho menos aquellos que forman parte de la llamada "familia" del cine.

Pero, yendo a la película, les diré que no me extraña el rechazo que la película ha provocado en Méjico, y en buena parte de Latinoamérica, porque en mi opinión, es una película repleta de tópicos. No es una película que deje huella. En este caso la "huella" la va a dejar el escándalo en torno a una persona a la que encumbraron y que después han dejado caer sin más explicación que controvertidos tuits del pasado. Y el juicio sumarísimo a la que han sometido a Karla Sofía ha sido nada menos que cancelarla. Es decir, de nuevo funciona la inquisición solo que ahora a nivel mundial y el tribunal lo forman personas anónimas, unas y otras sobradamente conocidas, que tienen la soberbia y arrogancia de decidir quiénes merecen formar parte de la ciudadanía y quienes no.

Ya me gustaría saber si alguno de los paladines de la nueva moral siempre han sido tan políticamente correctos como parecen serlo ahora. Sin duda,a la luz de hoy, los tuits de Karla Sofía Gascón pueden resultar políticamente incorrectos, pero la cuestión, insisto, no es si sus opiniones merecen un 'Oscar' sino si lo merece su actuación en "Emilia Pérez". Todo lo demás sobra y es solo hipocresía.