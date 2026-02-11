Julia Navarro.- El PP tiene un problema

MADRID 11 Feb. (OTR/PRESS) -

Sí, el PP tiene un problema: no convence. De ahí que esté perdiendo, aunque las gane, las elecciones autonómicas que va convocando. Sucedió en Extremadura y ahora en Aragón donde los populares han perdido dos escaños. He escrito en otras ocasiones que el principal problema del PP es Vox. El crecimiento de Vox va menguando al PP. Sin duda, que Vox crezca tiene mucho que ver con que el PSOE, en su estrategia por hundir al PP, le ha dado alas. Los estrategas monclovitas han sido los principales impulsores de Vox.

Claro que es una estrategia con puntos negros porque lo que está pasando es que ya no funciona el grito de ¡Que viene la ultraderecha!. En cualquier caso el PP tiene un problema grave: ni su líder ni quienes le acompañan terminan de cuajar, acaso porque no dejan de dar bandazos. Respecto al PSOE solo queda decir que va de mal en peor y que Sánchez y sus ministros restan las posibilidades electorales de su partido.

Pero mientras a sus socios les vaya bien, léase PNV, Bildu, Junts, Esquerra y compañía, Sánchez seguirá flotando y quién sabe si incluso volverá a gobernar. Si esto sucede no será por méritos propios sino por demérito del PP, que no es capaz de generar ilusión ni de presentar un programa que al menos convezca al grueso del electorado del centro-derecha.

Sí, el PP tiene un problema grave y se lo debería hacer mirar.