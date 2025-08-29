Luis del Val.- Se equivoca el PP

MADRID 29 Ago. (OTR/PRESS) -

En Génova se han equivocado, entrando al trapo del "Y tú más", en relación con los incendios, porque cuando hay ruina, y muertos y lágrimas, ponerse a la altura del Partido Sanchista Operación Ególatra (antes PSOE) es desconocer que cuando la catástrofe muerde a un grupo de españoles, hay que estar apoyando a ese grupo de españoles, y no metiéndose en la discusión tabernaria de buscar culpables.

¡Qué espectáculo más denigrante, más soez, y más repelente, que observar a los pelmazos del PP y del PSOE, discutiendo quién se descuidó más, fue más tonto o más negligente! ¡Qué pelmazos! Es algo así como si, en un accidente múltiple, con varios vehículos destrozados, heridos, y algún muerto, los conductores estuvieran discutiendo sobre quién se equivocó! Tan pelmazos como los de Vox, cuando ven en cada inmigrante a un delincuente, y no se acuerdan de quién saca a pasear a su abuelo, o empuja la silla de ruedas de su padre, o quién limpia el piso en el que vive.

El panorama es cada día más desolador, y -como decía un compañero, en tiempos de la Dictadura- dan ganas de empadronarse en Andorra, aunque también allí los alquileres están por las nubes. Hay días en que parece que los únicos que todavía poseen algo de sentido común son los Reyes, y el pueblo, que es intuitivo, les recibe con el cariño y el respeto que no demuestra ante los profesionales de la política.

Está bien lo de estudiar y proponer un plan de prevención de incendios, pero no se puede acudir todos los días a la taberna para perderse en los vericuetos de quién tiene que pagar la ronda, y cuántas rondas quedan sin pagar. El PP todavía tiene pendiente la ronda de las inundaciones de Valencia, que algo quedó sin pagar, pero ya vale de ir detrás de los profesionales de la bronca, porque ahí los del PP son simples aficionados. En Génova, aprovechando que el 19 de septiembre se cumplirán tres o cuatro años de la erupción volcánica de la isla de La Palma, podrían investigar cuántas personas duermen todavía en contenedores. Eso es preocuparse por los ciudadanos. Intentar ser más chulos que Ángel Víctor Torres -que últimamente nos amenaza con la Policía- o que Óscar Puente, que tiene varios másters y titulaciones, es participar en un campeonato que ya tiene ganadores. Ya sabemos que el Gobierno ejerce de oposición a la Oposición, pero no sean ingenuos y no atiendan todas las provocaciones.