Luis del Val.- Si yo fuera ceutí

MADRID 14 Ago. (OTR/PRESS) -

Si yo fuera ceutí, y contemplara que mi pequeño comercio se está quedando sin clientes, en unas ocasiones por mi miedo, que me impele a no abrir la tienda y, en otras, por el miedo de los clientes, que no se atreven a salir a la calle... Si yo fuera ceutí, y después de hablar con mi mujer, decidiéramos enviar a nuestra hija, con los familiares que viven en la península, porque las violaciones de las pobres niñas y adolescentes migrantes, que vagan por la ciudad, ya han motivado concentrarlas en una especie de ghetto para evitar que sus compatriotas sigan abusando sexualmente de ellas...

Si yo fuera médico en Ceuta, y tras una doble jornada, agotado, hablando con un compañero, o él, o yo, o los dos, nos echáramos a llorar ante la impotencia que sentimos de no poder atender a tantos que nos necesitan, y, además, de regreso a casa, avistara a una o dos personas, defecando en un rincón de una calle o una plaza, y a eso añadiera que no tenemos historial clínico de ninguno, y mis conocimientos me inquietaran sobre el brote de una peligrosa epidemia... Si yo fuera ceutí, y tuviera a mi madre enferma, y no me atreviera a llevarla al hospital, porque me consta que están desbordados, y prácticamente sólo se atienden urgencias* Si yo fuera un policía, destinado en Ceuta, y supiera que los primeros refuerzos de 18 compañeros de la península que llegaron aquí, tenían como única misión ser escoltas y proteger la visita del presidente del Gobierno... Si, además, tuviera orden de ser amable con las 8000 personas que deambulan por la ciudad y sus alrededores, que están desesperados, sí, pero que nos tiran piedras, nos atacan y nos rompen los dedos... Si yo fuera ceutí y, tras medio mes de invasión, cada día, al levantarme, me diera cuenta de que todo sigue igual, que el presidente del Gobierno está de vacaciones, y que los ministros anuncian lo que no hacen y, día tras día, se constata, no ya su inoperancia, su falsaria actitud, su incompetencia, su torpeza y su ignorancia, sino el desprecio a sus compatriotas y la muestra de su maldad, sí, su maldad, al no advertirse la más mínima muestra de piedad ante el abandono que protagonizan... no sé lo que haría, pero no me cruzaría de brazos ante este cruel abandono, ante esta desidia monstruosa, que es imposible que pudiera ocurrir en ningún otro país de la Unión Europea.