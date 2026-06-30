Luis Del Val.- Treinta de junio: Hacienda

MADRID 30 Jun. (OTR/PRESS) -

Hoy, es el día en que no tengo ningún gran entusiasmo por consultar la cuenta corriente, porque sé que me habrán cargado el primer plazo del IRPF, y estará bastante pelada. Hacienda somos todos, pero cada vez hay más excepciones.

Sí, sí, me consta que ese dinero sirve para pagar sueldos de médicos, profesores, policías, jueces, funcionarios, etcétera, pero siento cierta irritación al comprobar que hay personas que se sirven de ese dinero para aprovecharse de manera particular o política.

No son solidarios esos miembros del PNV que presionaron para que una empresa recibiera una ayuda que no merecía, dejando injustamente a otras anuladas, que posiblemente tuvieran que cerrar y dejar a empleados en el paro.

No son solidarios esos empresarios, que se aprovechan de las cartas de recomendación de la esposa del presidente del Gobierno, para lograr, en beneficio propio, contratos con el Estado, mientras los funcionarios callan por miedo, y contemplan cómo la corrupción llega a las más altas instancias.

No son solidarios esos altos directivos de empresas estatales, que admiten contratos con samaritanas del amor... -del amor con tarifa y caja registradora- y callan, y admiten que les paguemos el sueldo a unas personas que ni siquiera van al empleo, y -todavía más canalla- son capaces de expedientar y castigar a un mando intermedio que no quiso ser cómplice de la indecencia. Tendrán un currículo muy aseado, y serán buenos ejecutivos, pero se comportaron como unos miserables cobardes.

No son solidarios, esos gobernantes canallas que por mantenerse en el cargo, miman con subvenciones a una determinada región española, que ellos no quieren que sea española, en detrimento y el desprecio de los españoles normales, que no se inventan que Modorro de los Infantes, fue capital de un imperio que nunca existió.

No son solidarios esos presidentes de diputación, pelotilleros y serviles, que se inventan un puesto de trabajo para que el hermano de su líder político tenga una nómina.

Y esa caterva de borregos, que admiten el sobre, la mordida y la comisión, bien para ellos, bien para el partido, tampoco son solidarios, aunque aplaudan esta insoportable situación que tiene asombrada y estupefacta, a toda la Unión Europea.