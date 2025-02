Rafael Torres.- Derribo y locura

MADRID 11 Feb. (OTR/PRESS) -

Trump se ha ahorrado los gastos del derribo; se lo ha hecho gratis su amigo Netanyahu. Ya no tiene sino que desescombrar y, bueno, sacar de allí a los dos millones y pico de seres humanos que él percibe como molestos okupas. Pero aun ésto se lo puede facilitar su colega, que ya ha encargado al ejército la elaboración del plan para su deportación masiva hacia ningún sitio. El que ocupaban, en el que vivían, el que les pertenece desde el principio de los tiempos, el que ha sido minuciosamente demolido, es un magnífico emplazamiento para el lujoso complejo vacacional con cuya delirante construcción especula.

¿Quiénes son esos muertos de hambre, literalmente muertos de hambre, para oponerse al designio del emperador? Agradecidos deberían estar, los que quedan, de no haber sucumbido a las bombas que ya el Imperio le envió al amigo para el desbroce y el desmonte de los terrenos. ¿Y quién es la Comunidad Internacional, que tanto cacarea, para oponerse? La locura ya está en marcha, y la locura, cuando se desata, no conoce otro límite que el último, el de la autodestrucción. Hitler, que quería hacer de Polonia y de la Unión Soviética un emporio de solaz para la raza aria, no paró hasta ese límite, hasta la demolición de la propia Alemania: Hamburgo, Dresde, Múnich, Colonia, Berlín... Ruinas sobre ruinas.

Sobre la sangre, las vísceras, los miembros amputados, la carne rota, la desesperación, el terror, el hambre, el frío, la enfermedad y la muerte, pretende Trump edificar su gran complejo turístico, algo como Las Vegas pero bañado por el mar más bello y más siniestro del mundo. ¿Por qué no? ¿Quién puede estorbarlo? ¿China? ¿Rusia? Bah, todo es cuestión de un acuerdo entre pares para el reparto de terrenos. Gaza por aquí, Ucrania por allá. ¿Quién más? ¿Europa? A Europa, hoy por hoy, no le llega la camisa al cuerpo, y ni siquiera tiene una voz unívoca propia.

El caso es que Trump se ha ahorrado el coste del derribo, que sale siempre tan caro. Todo el mundo dice que su terrible ocurrencia inmobiliaria es una locura, pero ¿cual de las que tiene no lo es, y ya las ha puesto en marcha?