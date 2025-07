Rafael Torres.- Incapacidad manifiesta de integración

MADRID 10 Jul. (OTR/PRESS) -

A Vox le ocurre verdaderamente eso de lo que falsamente acusa a unos cuantos millones de trabajadores inmigrantes, "una incapacidad permanente de integración". A Vox, en efecto, le cuesta horrores, bien que porque al parecer no quiere, integrarse en el mundo del respeto a la dignidad humana y a los Derechos del Hombre entre los cuales figura el de la libre circulación, de la democracia liberal, del progreso en todas sus formas, de la hospitalidad, de la educación y la cortesía parlamentarias, de la lucha contra el cambio climático o de la protección de la naturaleza y de los animales, en el mundo, en fin, de la civilidad.

A los inmigrantes que, aun siendo "legales" y aportando su esfuerzo a la riqueza nacional, muestran, según Vox, una "incapacidad manifiesta de integración", el siniestro partido de Abascal se propone deportarles junto a los "ilegales", que es como tilda a los que se hallan en situación irregular administrativa por no haber coronado con éxito la kafkiana obtención de los papeles, pero si la incapacidad manifiesta de integrarse es motivo de deportación, ¿no repara Vox en que, en sintonía con ésta su horrenda convicción, pudiera ser él mismo objeto de deportación por su incapacidad manifiesta, y manifestada constantemente, de integrarse en el mundo real, en la realidad, donde los inmigrantes no son delincuentes ni vienen a destruir las esencias de España, sino a contribuir decisivamente a que ésta no se hunda en la miseria?

Vox, con cuyo apoyo el Partido Popular gobierna en tantos sitios, comunidades y ayuntamientos, y que de no tenerlo no gobernaría, Vox, digo, quiere traer a España no sólo los horrores del más ominoso pasado, sino también los del ominoso presente que vomita diariamente el trumpismo. A tal efecto, su idea-fuerza es hoy la caza, captura y deportación del inmigrante, esto es, del débil, del fugitivo de la violencia o del hambre. La caza, captura y deportación de seres humanos. Es difícil concebir, a estas alturas de la civilización, un ejemplo más manifiesto de incapacidad de integración.