Rafael Torres.- La Ley, al banquillo

MADRID 11 Sep. (OTR/PRESS) -

Al Fiscal General del Estado se le acusa de la comisión de un delito, el de revelación de secretos, que no cuadra, pues en defender la verdad desvelando los secretos que se usan para ocultar los delitos consiste precisamente la función del Ministerio Público.

O dicho de otro modo: de lo que se acusa a Álvaro García Ortíz en el caso que le lleva al banquillo es de haber revelado institucionalmente la verdad que un bulo quiso destruir para ocultar el ilícito contra Hacienda de Alberto González Amador, el novio de Ayuso, una verdad que, por lo demás, ya corría previamente por las redacciones de los periódicos sin que en ello el Fiscal General tuviera ni arte ni parte.

Pero aunque hubiera tenido arte y parte, el haber aclarado para público conocimiento la verdad del caso de marras, el reconocimiento documental de un delito contra Hacienda, una verdad que el bulo echado a rodar desde el entorno del dicho novio pretendía torcer o sepultar, no puede constituir delito alguno. Sin embargo, al Fiscal General se le sienta en el banquillo por haber "filtrado" el documento autoinculpatorio con el que González Amador buscaba un arreglo, lo que viene absurdamente a situar la comunicación de la verdad a la ciudadanía en un rango delincuencial superior al del delito reconocido en dicho documento.

La Fiscalía, la representante de la legalidad, de la ley, en los procedimientos judiciales, se sentará en el banquillo donde se sientan quienes se presume que la conculcan, y lo hace en la persona que ostenta su máxima jerarquía, por mucho que en ciertos sectores de ella no sea García Ortíz, como se sabe, santo de su devoción. Pero se sentará porque el Tribunal Supremo, sin atender a la imposibilidad metafísica de atribuirle semejante delito, lo ha decidido, desatendiendo también el voto particular en contrario de uno de los magistrados de su Sala de Apelaciones que tiraba por tierra, punto por punto e impecablemente, el edificio sin pruebas de su acusación. Se sentará en el banquillo, y por la lógica expuesta, habría de levantarse de él exonerado de culpa.