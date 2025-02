Rafael Torres.- El tocamiento

MADRID 13 Feb. (OTR/PRESS) - Con el tocamiento de la futbolista del Barça Mapi León a su contrincante del Español Daniela Caracas ha pasado lo mismo que con el saludo nazi de Elon Musk, que pese a la abrumadora evidencia de uno y otro acto, los medios insisten en describirlos como aparentes, cuando no como supuestos.

No deja de sorprender que hoy se crea cualquier cosa, a excepción de lo que se ve. Tan cierto e indudable es que Musk saludó a lo nazi, y por dos veces y poniendo toda su alma en el caso de que la tuviere, a su auditorio, como que Mapi León, en el curso de un forcejeo en las proximidades del área, tocó la zona genital de la defensora perica, tal vez con la intención, bien que inaceptable en su planteamiento y desarrollo, de quitarse de encima a su pegajosa marcadora. Hubo, pues, tocamiento indeseado en las partes íntimas de Caracas, como lo hubo, y también por dos veces como en lo de Elon Musk, en el picajoseamiento de huevos del madridista Michel al colombiano Valderrama. Sin embargo, a aquél caso no se le calificó de aparente ni de supuesto. ¿Por qué, entonces, a éste sí, pese a ser un tocamiento tan tocamiento como el otro?

A dejarlo en esa absurda incertidumbre ha contribuido, bien es verdad, la propia Mapi León, que no sólo ha negado con vehemencia la realidad del tocamiento que ha visto todo el mundo, sino que acusa a cuantos lo han visto de dar pábulo al complot que, según ella, se ha fabricado para desprestigiar su persona. ¿Tan importante es su persona para hacerse acreedora de un complot? Puede ser, no digo que no, pero de lo que no cabe duda es de que tocó a Daniela Caracas, y no fortuitamente, en la entrepierna. Alguna duda más suscita, sin embargo, lo que supuestamente (esto sí, supuestamente) le dijo mientras ejecutaba su execrable acción: "¿Tienes picha?" Tal aseguran algunos que dicen haber leído los labios de Mapi, si bien ésta afirma categóricamente que lo que le dijo es: "¿Qué te pasa?" Bueno, lo que le pasó es que le tocaron donde no debe tocarse, ni el borde del área ni en ningún sitio.

Si fuera cierto lo que aseguran esos lectores de labios, el caso, como se puede comprender, sumaría un agravante, el de la transfobia, pero habrá que dejar de una vez lo supuesto para centrarse en lo evidente: hubo tocamiento a Daniela, como lo hubo a su compatriota Valderrama.