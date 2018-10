El Abanico.- Cuarenta años de la Constitución: sí se puede

Publicado 20/10/2018 8:01:44 CET

Entre los muchos actos programados para celebrar el cuarenta aniversario de la Constitución de 1978, el miércoles tuvo lugar en el Congreso de los Diputados uno de los más significativos: la presentación del libro "Los periodistas estábamos allí para contarlo", editado por Teófilo Ediciones. Una obra que ha visto la luz gracias al tesón y a la perseverancia de Fernando Jáuregui, que ha sido el encargado de convencer a los más de ciento cincuenta periodistas y fotoperiodistas, algunos de los más importantes de España, todos testigos presenciales de los acontecimientos que tuvieron lugar en el último medio siglo de la Historia de nuestro país.

Años convulsos, años en los que todo estaba por hacer en un país que pasó de la dictadura a la democracia sin que fuéramos capaces de digerir lo que nos tocó vivir y que forma parte ya de una de las páginas más enriquecedoras de la historia de España. El proyecto ha visto la luz gracias a la colaboración de la presidenta del Congreso Ana Pastor, así como a los funcionarios de la Cámara Baja y del resto de compañeros, todos los cuales, cada uno desde su perspectiva y experiencia, han hecho posible la reconstrucción de un periodo, el de la Transición, que convendría no olvidar, porque si bien es cierto que se pudieron cometer errores, también lo es que, gracias a unos políticos con amplias miras de futuro, se consiguieron logros que solo un año antes parecían sueños irrealizables, como fue la redacción de la propia Constitución. Una actitud generosa que debería ser un ejemplo para quienes hoy manejan los hilos del poder.

Recordaba Pedro J. Ramírez la crónica que escribió el 17 de diciembre de 1978 en el diario ABC, en la que entre otras cosas decía: "Hemos vivido algo mágico", en referencia a la generosidad de los políticos que hicieron posible que se aprobara un texto que sigue vigente cuarenta años después, aunque nadie duda de que en algún momento habrá que reformarlo, siempre y cuando todos los grupos políticos se pongan de acuerdo en el qué y en el cómo. Un melón que nadie se atreve a abrir por las dificultades que entraña sentar en una misma mesa, como hicieron los padres de la Constitución, a líderes que apenas si se cruzan la palabra fuera del hemiciclo, lo que demuestra hasta qué punto no existe empatía entre ellos, quizá porque la política la dictan hoy quienes manejan las redes sociales.

Fue precisamente el presidente de Médicos Sin Fronteras España -ONG a la que se destina lo recaudado con la venta del libro-, el encargado de alertar sobre lo que está ocurriendo en Europa con el rechazo a los inmigrantes, pero no solo eso, sino contra todos los que les ayudan a sobrevivir o a no morir cuando intentan salir de la miseria, el hambre, las persecuciones políticas. Y como ejemplo puso el de esas personas que llevando años colaborando con MSF, han dejado de hacerlo porque según manifiestan, bien está que ayuden y apoyen a los libios o los sirios en sus respectivos países, pero no que lo hagan cuando llegan al nuestro. Increíble pero cierto. De ahí el llamamiento que hizo a los representantes de los medios de comunicación reunidos en el Congreso -unos 500 más o menos-, para que cuando escriban de estos temas no se olviden de una palabra que debería figurar en un lugar destacado de nuestras agendas: H u m a n i d a d