Estafa a coleccionistas de cartas Pokémon: tiendas falsas envían tarjetas de agradecimiento para ganar tiempo

Pokéball y cartas coleccionables de Pokémon - UNSPLASH / THIMO PEDERSON

MADRID, 17 Jul. (Portaltic/EP) -

Los coleccionistas que buscan cartas de Pokémon raras son el objetivo de una red de tiendas falsas que se promociona en anuncios pagados y envía tarjetas de agradecimiento a sus víctimas para retrasar el momento en que se dan cuenta de que se trata de una estafa.

El equipo de inteligencia sobre amenazas de NordVPN ha descubierto una red tiendas falsas en Shopify que se hacen pasar por minoristas legítimos y que se promocionan con campañas publicitarias de pago en Google y en las redes sociales para llegar a coleccionistas de cartas Pokémon poco comunes.

En concreto, promocionan existencias de limitadas de cartas que en subastas pueden alcanzar miles de dólares para generar una sensación de urgencia en un tipo de comprador que "no va a tomarse su tiempo para examinar a fondo una página web", debido al carácter emocional que tiene la compra para los coleccionistas, como ha explicado el director de Tecnología (CTO) de NordVPN, Marijus Briedis.

Esta urgencia se complementa con la sensación de legitimidad que genera la reproducción de la identidad visual de tiendas conocidas, a las que copian el diseño, la tipografía y las imágenes de los productos para no levantar sospechas.

Sin embargo, lo que caracteriza a esta trama es que la estafa no acaba cuando finaliza la compra, como apuntan desde NordVPN en una nota de prensa. Ello se debe a que, para evitar levantar sospechas antes de tiempo, envían por correo físico a sus víctimas tarjetas de agradecimiento o incluso cupones de descuento.

Estas misivas llegan cuando la víctima todavía está esperando su pedido original, lo que consigue tranquilizar sus sospechas y retrasar el momento en que se dan cuenta de que se trata de una estafa.

La investigación partió de tiendas individuales que no parecían tener nada en común, pero el análisis de las páginas de transparencia publicitaria de Google y Meta reveló todos los dominios promocionados por el mismo estafador en campañas de pago, destapando la existencia de una red fraudulenta.