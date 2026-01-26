Microsoft entregó al FBI las claves BitLocker guardadas en sus servidores de tres ordenadores, según Forbes

Pantalla de BitLocker - MICROSOFT

MADRID, 26 Ene. (Portaltic/EP) -

Microsoft ha entregado al FBI las claves almacenadas en sus servidores que han permitido desencriptar datos de los usuarios que estaban protegidos con BitLocker en respuesta a órdenes judiciales, una postura que contrasta con la que siguen empresas como Apple y Meta.

El gigante tecnológico de Redmond recibe cada año unas 20 solicitudes judiciales de acceso a los datos encriptados de sus usuarios, aunque no siempre puede cumplir con ellas, si bien a principios del año pasado entregó las claves de descriptación de tres ordenadores, según informan en Forbes.

Microsoft ofrece a sus usuarios BitLocker para proteger sus datos. Es un sistema de seguridad de Windows que permite cifrar datos para evitar las amenazas de ciberdelincuentes de robos de datos o exponer información robada.

El acceso a estos datos se hace mediante una clave que los usuarios pueden guardar en un dispositivo, pero también en los servidores de Microsoft, para facilitar la recuperación la contraseña en caso de olvido. Esta última opción es que la que puede dar lugar a la entrega de las claves si Microsoft recibe una orden judicial en regla.

En el caso citado, entregó los datos de tres ordenadores porque las claves estaban en la nube, y lo hizo en respuesta a una petición legal en el marco de una investigación federal en Guam, con la que esperaban encontrar pruebas que ayudaran a demostrar una trama para robar fondos en la que se usó un programa de asistencia por desempleo por Covid.

Las peticiones de datos por parte de gobiernos o de las fuerzas del orden son habituales, pero no todas las empresas las gestionan igual. Forbes recuerda el caso del iPhone de San Bernardino. Este teléfono móvil fue una de las claves de la investigación del atentado de diciembre de 2015 en la localidad de San Bernardino (California), que se saldó con 14 muertos.

Apple se negó a crear una puerta trasera ante la imposibilidad de desbloquear el dispositivo, una postura que respaldaron Meta -entonces Facebook- y Google. Finalmente, el FBI contó con la ayuda de un 'software' desarrollado por una empresa externa.

Apple y Meta son dos empresas tecnológicas con enfoques diferentes en lo que respecta a la encriptación de los datos de los usuarios. Ambas permiten a los usuarios guardar copias de seguridad en la nube y hacerlo con una clave de encriptación a la que las empresas no pueden acceder.