OpenAI adquiere Promptfoo para proteger los despligues empresariales de agentes de IA en OpenAI Frontier

Logo de Promptfoo - PROMPTFOO

MADRID, 10 Mar. (Portaltic/EP) -

OpenAI ha anunciado la adquisición de Promptfoo, lo que permitirá integrar su plataforma de seguridad de inteligencia artificial (IA) en OpenAI Frontier, para proteger los despliegues de agentes en las empresas.

El equipo y la tecnología de Promptfoo se incorporará a OpenAI tras el cierre de la adquisición, que actualmente está sujeta a las condiciones de cierre habituales, como se ha informado en un comunicado.

Promptfoo desarrolló una plataforma de seguridad que identifica y soluciona vulnerabilidades en sistemas de IA durante el proceso de desarrollo. Estas capacidades se han vuelto "más importantes que nunca, a medida que los agentes de IA se conectan más a datos y sistemas reales", ha expresado cofundador y director ejecutivo de Promptfoo, Ian Webster.

Una vez completada la adquisición, la tecnología de Promptfoo se integrará en OpenAI Frontier, la plataforma de OpenAI que ayuda a las empresas a crear, desplegar y gestionar agentes de inteligencia artificial que realizan tareas reales.

Con Promptfoo, las empresas accederán a pruebas de seguridad automatizadas que identificarán y solucionarán riesgos de seguridad, como inyecciones rápidas y fugas de datos. También se incorporará a los flujos de trabajo para detectar y resolver los riesgos relacionados con los agentes, y ofrecerá informes que permitirán "documentar las pruebas, monitorizar los cambios y cumplir con las expectativas de gobernanza, riesgo y cumplimiento para la IA".

Para el director de Tecnología de Aplicaciones B2B, OpenAI, Srinivas Narayanan, "Promptfoo aporta una profunda experiencia en ingeniería para evaluar, proteger y probar sistemas de IA a escala empresarial. Su trabajo ayuda a las empresas a implementar aplicaciones de IA seguras y fiables", ha dicho.