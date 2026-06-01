Econocom consolida su 'Main Event' como foro de referencia sobre transformación tecnológica y de negocio en Cataluña

El CEO de Grupo Econocom España, Carlos Pérez-Herce, en la décima edición de 'Main Event' - ECONOCOM ESPAÑA

MADRID, 1 Jun. (Portaltic/EP) -

Grupo Econocom España ha celebrado en Barcelona la décima edición de su 'Main Event', evento de referencia para líderes empresariales, que reunió a más de 300 profesionales del sector para abordar una cuestión que hoy define el futuro de las organizaciones: cómo convertir la tecnología en una verdadera palanca de competitividad, crecimiento y resiliencia empresarial.

La tecnología ya no es únicamente una decisión técnica u operativa; es una decisión estratégica de negocio. Esta es la idea central sobre la que ha girado el debate en la edición 2026 de 'Main Event', dentro de un programa que incluyo dos mesas redondas dedicadas a reflexionar y compartir casos reales.

En ellas de ellas se comapartió cómo los equipos directivos y tecnológicos deben tomar decisiones de inversión en tecnología en momentos de máxima incertidumbre, y se trataron las experiencias empresariales que demuestran el impacto real de la inteligencia artificial sobre eficiencia, productividad y transformación operativa.

"Las decisiones que hoy toman CIOs, CFOs y equipos directivos determinan la competitividad futura de las empresas y, por extensión, del tejido empresarial del país. Pero desplegar tecnología ya no es suficiente", ha advertido que el CEO de Grupo Econocom España, Carlos Pérez-Herce, que ha destacado que "la próxima década estará liderada por organizaciones capaces de combinar innovación tecnológica con inteligencia financiera".

Por su parte, el director General de Econocom Workplace e Infraestructura, Roberto Montero, ha destacado la propuesta de valor del Grupo al incidir en que "las organizaciones necesitan hoy estrategias tecnológicas flexibles, capaces de equilibrar innovación, experiencia de usuario, eficiencia operativa y optimización financiera".

A lo largo de todo el evento, más de 300 asistentes analizaron cómo construir organizaciones más competitivas en un entorno marcado por la inteligencia artificial, la presión financiera y la aceleración tecnológica, y lo hicieron en Barcelona, como muestra de la apuesta continuada de Econocom por Cataluña.

Precisamente, Grupo Econocom España lleva presente en el territorio más de 40 años. Allí, cuenta actualmente con más de 750 profesionales, de los que un 70 por ciento son recursos técnicos, y una implantación territorial consolidada a través de diferentes sedes en Barcelona, Esplugues, Manresa y Lleida, además de un Data Center propio en Barcelona.

La compañía ha mantenido una estrategia sostenida de inversión y crecimiento en el territorio, reforzada con la integración de SEMIC y, previamente, de Nexica. Desde Cataluña, Grupo Econocom acompaña a empresas y administraciones públicas con capacidades avanzadas en infraestructura, 'cloud', servicios gestionados, 'workplace' y transformación tecnológica.

RECONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Durante el 'Main Event', Econocom ha celebrado una nueva edición de sus reconocimientos anuales, con los que la compañía distingue a empresas y profesionales que han destacado por su contribución a la innovación, la transformación tecnológica y la evolución digital de sus organizaciones en diferentes esferas.

Estos reconocimientos recayeron en la Universitat Oberta de Cataluña (UOC), que recibió el Premio HP-Econocom por su proyecto workplace centrado en la renovación del parque tecnológico de puestos de trabajo para PAS y PDI.

Brico Dépôt fue galardonada con el Premio HPE-Econocom por su proyecto de networking (despliegue, migración y mantenimiento de la LAN-WAN) desarrollado en 33 tiendas EuroDepot de España y Portugal, mientras que el Premio Lenovo-Econocom fue para Ercros por su proyecto de despliegue de 'workplace' que ha supuesto la renovación completa de su parque tecnológico de puestos de trabajo en las oficinas centrales y fábricas.

También se entregaron los siguientes reconocimientos: Premio NetApp-Econocom a Tradisa por su fidelidad tecnológica y la renovación de su infraestructura a la última generación de NetApp, Premio Microsoft-Econocom a Eugin por su proyecto Office 365 que maximiza los recursos Microsoft de última generación, y Premio Broadcom-VMware | Econocom a DABA por su implementación de soluciones de VMWare en sus servicios de negocio más crítico 24x7.

El broche de oro lo puso la entrega del Premio Especial Econocom 2026, que Carlos Pérez-Herce y Roberto Montero entregaron a Danone por el proyecto de trabajo común que cumple 20 años.

2025, UN AÑO CLAVE PARA GRUPO ECONOCOM

La décima edición del 'Main Event' ha expuesto también lo que 2025 ha significado para Econocom; año en que la compañía ha reforzado su posición como uno de los diez mayores integradores y consultoras de España y una de las principales compañías tecnológicas del país.

Econocom España cerró el ejercicio con 560 millones de euros de ingresos, 1.850 profesionales y 23 oficinas, mientras que el Grupo alcanzó 2.923 millones de euros de facturación, 8.680 empleados y presencia en 16 países.

Durante el último año, la compañía también ha integrado nuevas capacidades a través de Ingevideo y Avanzia, consolidando su liderazgo como mayor integrador audiovisual de Europa. En paralelo, Econocom ha dado un paso estratégico en la evolución de su modelo organizativo, estructurando su actividad en cuatro grandes áreas de especialización --Workplace, Infraestructura, Audiovisual y Soluciones Financieras-- con el objetivo de responder de forma más precisa a las necesidades tecnológicas y económicas de sus clientes.