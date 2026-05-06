AOC y Philips MMD presentan sus monitores de 2026 apostando por los paneles OLED y el segmento QHD 260 Hz para 'gaming'

El Country Manager de AOC & MMD Iberia, Antonio Valiente. - AOC Y PHILIPS MMD

MADRID, 6 May. (Portaltic/EP) -

AOC y Philips MMD han compartido su nueva línea de monitores para 2026, tanto para entornos B2B, como para sectores de consumo y 'gaming', donde despunta su apuesta por los paneles OLED así como por el segmento de QHD 260Hz, destacando las novedades en AOC AGON y Philips Evnia.

Como parte del grupo TPV, uno de los mayores fabricantes mundiales de pantallas, ambas marcas tecnológicas han celebrado este miércoles en Madrid un encuentro con la prensa en el que han dado a conocer sus últimas novedades en monitores, además de analizar las principales tendencias del mercado a nivel global y en España, dando un repaso por su trayectoria durante 2025.

A nivel europeo la compañía ha resaltado que mantiene su liderazgo en el sector 'gaming', así como en el de pantallas de alta resolución. Igualmente, se han posicionado como la segunda compañía en el mercado de los monitores de gran tamaño y en la cuarta posición en el sector de monitores OLED, puesto que pretenden mejorar durante este año.

Concretamente en España, el Country Manager de AOC y Philips MMD en Europa, Antonio Valiente, ha señalado que continúan reforzando su posición, alcanzando una cuota de mercado superior al 20 por ciento, con más de 2,55 millones de unidades vendidas durante el pasado año, lo que equivale a un crecimiento del 15 por ciento con respecto a 2024.

Este crecimiento corresponde, en parte, a su gama de productos en los segmentos B2B y B2C, con un enfoque en "soluciones de alta calidad a precios competitivos", una línea que mantendrán de cara a 2026.

En previsiones para este año, Valiente ha destacado que el mercado continuará evolucionando hacia monitores de mayor tamaño, con funcionalidades más avanzadas y tecnologías OLED. "Más del 45 por ciento de nuestras ventas provienen de monitores de 27 pulgadas o superiores, lo que refleja una clara preferencia por soluciones más completas", ha apostillado.

En lo relativo al sector 'gaming', AOC con la marca AGON continúa como "líder absoluto" a nivel europeo, por su parte, Philips Evnia mantiene un alto crecimiento, que aumenta alrededor de un 50 por ciento año a año.

NUEVOS MONITORES 'GAMING' EVNIA Y AGON

Como ha explicado el responsable de Producto en Europa de AOC y Philips, Carlos Sánchez, la tecnológica ha pasado a considerar como monitores 'gaming' a los de 260 Hz, dado que los monitores de 144 Hz se están integrando en todas las categorías de pantallas actualmente, incluidas las de consumo.

Además, también se está apostando por resoluciones más altas de la mano de la tecnología de pantalla QHD (Quad High Definition), en lugar de Full HD, que está experimentando un aumento de costes que encarece el producto. Siguiendo esta línea la compañía también está abogando por pantallas de mayor tamaño y más anchas con tecnología OLED.

Todo ello se ve en sus nuevos monitores QD-OLED de 4ª generación, como son el AGON AG326UZD2 --lanzado en abril-- y el Evnia 32M2N8900P, que llega este mes de mayo, ambos con resolución 4K, tasa de refresco de 240Hz y brillo máximo de 1.000 nits, por 999 euros. También cuentan con HDR500 TrueBlack y tecnología AntiReflecion 3.0.

En cuanto a los próximos modelos que llegarán este año, destacan los QD-OLED de 5ª generación, que estarán disponibles durante el tercer trimestre de 2026. Se trata del nuevo AGON AGP346UCSD, con calidad WQHD y 360 Hz por 999 euros y el Evnia 34M2C8900P, también WQHD y 280 Hz por 899 euros. Ambos cuentan con un brillo máximo de 1.300 nits, HDR500 TrueBlack y tecnología AntiReflecion 3.0.

Junto a estas novedades, AOC también lanzará monitores AGON de la nueva serie AG7 que incorporan la tecnología White OLED (W-OLED) de 4ª generación, es decir, cuenta con un subpíxel blanco que aumenta el brillo del OLED, alcanzando los 1.500 nits de brillo máximo. Es el caso del AGON AGP227QKDC que estará disponible en junio con pantalla QHD y una alta frecuencia de tasa de refresco de 540 Hz por 899 euros.

Igualmente, están disponibles los nuevos monitores QD-OLED Edge, que ofrecen una versión "más mainstream" pero que mantiene altas especificaciones y las ofrece a bajo coste. Son los AGON Q27G4ZDR y Q27G41ZDF (por 399 y 379 euros respectivamente) que alcanzan los 240 Hz y cuentan con HDR10. También es el caso del Evnia 27M2N6501L disponible por 419 euros.

Philips MMD y AOC también han dado a conocer sus novedades para los monitores de 'Dual Frame Rate', que son capaces de cambiar entre dos resoluciones y tasas de refresco distintas con un solo clic. Es el caso del nuevo Evnia 5K Dual Mode (27M2K5901A), que llegará en julio por 799 euros con las opciones de resolución 5K y 165 Hz o 2K y 330 Hz.

En cuanto a su apuesta por monitores 'gaming' QHD de 260Hz, la compañía ha señalado que se expande a los monitores curvos con el nuevo AGON CQ27G4Z2, que estará disponible en julio de este año por 219 euros. Próximamente también llegarán modelos curvos Evnia QHD 260Hz como el 32M2C5501W (279 euros) y el 27M2C5501W (219 euros) que estarán disponibles en el cuarto trimestre de 2026.

Continuando con las opciones Full HD también de 260 Hz, Philips ha presentado por primera vez en Madrid el Evnia 27M2N5201P, pensado para aquellos jugadores que "buscan velocidad, precisión y una experiencia más inmersiva".

Finalmente, las novedades para 'gaming' concluyen con los nuevos monitores UltraWide que, según Sánchez, sirven como un "todo en uno" tanto para jugar como para llevar a cabo tareas de trabajo. Es el caso de los nuevos AGON CU34G4CA Y CU34G4ZCA, que cuentan con tecnología WQHD y tasas de refresco de 180 y 240 HZ respectivamente. Estos monitores estarán disponibles en julio por 299 y 349 euros.

Por su parte, Evnia también cuenta con un modelo UltraWide 34M2C5901A, que llegará en septiembre con 200 Hz de tasa de refresco por 319 euros.

En toda la línea de los nuevos Evnia, la compañía ha resaltado su tecnología Ambiglow, que se basa en un conjunto de luces led en la carcasa trasera que se combinan con el contenido en pantalla para crear un ambiente inmersivo. Esta tecnología se puede llevar más allá con el nuevo ecosistema AmbiScape, que permite ajustar las luces de toda la estancia en base al contenido en pantalla gracias a su compatibilidad con Matter.

NOVEDADES PARA CONSUMO

Más enfocado en productos para consumo y B2B, Philips y AOC han destacado su nuevo monitor Portable de 15,6 pulgadas FHD, lanzado en marzo de este año por 85 euros. En este caso, se trata de una solución 'plug and play' con conexión tanto HDMI y USB-C, además de incluir altavoces.

Igualmente, en el segmento profesional MMD ha presentado el nuevo monitor Philips Brilliance 27E3U7903, diseñado para impulsar la creación de contenido gracias a una alta precisión de color y nivel detalle, lo que permite tareas de producción y creación de contenido.

Esto se debe a que ofrece resolución UltraClear 5K con cobertura del 99,5 por ciento AdobeRGB. Asimismo, incluye conectividad Thunderbolt 4, que mejora los flujos de trabajo y asegura una alta calidad de imagen.

Por su parte, AOC ha ampliado su serie de monitores B3, que se basan en opciones versátiles como el monitor Q24B36X, que combina resolución QHD con 144 Hz, ofreciendo una experiencia fluida para el trabajo y entretenimiento.

Por parte de Philips MMD, Sánchez ha subrayado la nueva serie de monitores B2G, que incluye opciones en 27 pulgadas QHD y FHD, así como en 23,8 pulgadas FHD, pero que destacan por ser los primeros en disponer de la etiqueta de certificación energética A, gracias al uso de materiales reciclados y la eliminación del plástico, así como sensores para reducir el consumo.

También han mostrado sus monitores 'Dual-Sided', que cuentan con doble pantalla y un diseño 'plug and play' para un uso en cualquier estancia, ya sean comercios u oficinas.