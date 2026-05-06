Ver el fútbol en compañía pero con calidad: 8 de cada 10 españoles priorizan la imagen y sonido frente al ambiente

TV de Samsung en un salón. - SAMSUNG

MADRID, 6 May. (Portaltic/EP) -

Ver el fútbol sigue siendo un ritual social en España y con la llegada del verano y las importantes citas futbolísticas que se aproximan, los aficionados españoles tienen claro que prefieren priorizar la calidad audiovisual frente al ambiente, impulsando el hogar como lugar favorito para disfrutar de los partidos, frente a los problemas técnicos que experimentan en los bares.

España cuenta con una amplia cultura de aficionados al fútbol, un deporte que se consume en compañía al menos para cerca del 60 por ciento de los españoles, que lo ven en casa con la familia, y para el 44 por ciento que lo disfrutan con amigos, frente al 27,2 por ciento que lo sigue en solitario.

Esto se debe a que la mayoría (96 por ciento) afirma que ver un partido en compañía les hace "sentirse parte de una comunidad", como reflejan los resultados de un estudio realizado por Samsung Electronics que revela que, a pesar de este "ritual colectivo" con arraigado componente social, los españoles priorizan la calidad y sonido por encima del ambiente, al elegir dónde ver los partidos.

Así, las prestaciones técnicas han dejado de estar en un segundo plano para pasar a condicionar la experiencia. En concreto, 9 de cada 10 españoles encuestados reconoce que la calidad de imagen y sonido afecta a cuánto disfruta de un gran partido y, además, para el 80 por ciento esta calidad también influye en cómo lo recuerda posteriormente.

Teniendo todo ello en cuenta, en lo relativo a cuáles son los factores que ayudan a determinar la elección del lugar para ver un partido importante, los resultados detallan que poder ver bien la acción desde el asiento y la calidad de imagen son lo primordial para el 86 por ciento de los españoles.

Estas características supera a la convivencia del lugar (83,8 por ciento) y la atmósfera futbolística que pueda crear el ambiente (83 por ciento). También se superponen a otros factores como el tamaño de la pantalla (81,3 por ciento) y el sonido (80,7 por ciento). Por debajo de todo ello, los españoles sitúan la comida y la bebida en el último lugar, a pesar de estar relacionadas a la costumbre de ir a ver partidos a espacios como los bares.

COMPLICACIONES DE VER FÚTBOL FUERA DE CASA

La decisión de priorizar la calidad del visionado por encima del ambiente proviene de experiencias fuera del hogar que están "lejos de ser satisfactorias en muchos casos", como ha detallado Samsung. En este sentido, solo menos del 20 por ciento de los encuestados afirma no haber sufrido problemas técnicos viendo fútbol en bares o espacios públicos.

En su lugar, los españoles encuestados han señalado diferentes problemas como que el volumen de los comentaristas era poco claro o inconsistente (34,3 por ciento), sufrieron dificultades para ver el partido en condiciones con bloqueos o ángulos de visión restringidos (31,6 por ciento) o experimentaron problemas de reflejos o luz solar que afectaba a la visibilidad de la pantalla (29 por ciento).

Igualmente, los usuarios también apuntaron a problemáticas de audio desincronizado con la acción, pantallas con brillo insuficiente o dificultades para seguir el balón con claridad. Todo ello acaba interrumpiendo la experiencia de visualización y el disfrute del partido, ocasionando que un 13 por ciento afirme irse incluso antes de que acabe.

Además, Samsung ha remarcado que este tipo de fallos "no son puntuales", sino que ocurren para una parte "muy significativa" de los encuestados de forma recurrente. Como resultado, la calidad audiovisual ha demostrado ser "un detonante real de cambio" para las costumbres de visualización.

EL HOGAR COMO NUEVO ESTADIO

A causa de estas experiencias fallidas, el hogar es actualmente el principal espacio de consumo futbolístico, aunque los usuarios siguen aspirando a disponer de momentos similares a los que se obtienen en los ambientes de sitios públicos.

En este marco, cerca del 60 por ciento de los españoles reconoce que se ha inspirado en los locales para mejorar su 'setup' en el hogar, consolidando el hogar como el principal espacio para vivir el fútbol, de la mano de una expectativa cada vez mayor de imagen, sonido e inmersión.

Con ello, el 82 por ciento de españoles aficionados al fútbol asegura que iría más a menudo a su "bar de referencia" si se mejorara la experiencia de visionado, lo que prueba que se busca una experiencia que "concilie la calidad de la retransmisión con el espíritu de comunidad".

Al respecto, Samsung ha señalado que está reforzando su papel como referente en experiencias de visualización premium, dado que, según el estudio, 2 de cada 3 españoles elegiría un televisor Samsung para ver su deporte favorito. Este dato está respaldado por los 20 años consecutivos como "marca de televisores nº1 del mundo", como ha subrayado la tecnológica.

Enmarcado en este momento relevante para el fútbol, Samsung se ha asociado con el exfutbolista Thierry Henry para llevar a cabo la campaña 'Watch it on a Samsung', centrada en el compromiso continuo de la compañía por "ofrecer experiencias de visionado de alta calidad para disfrutar al máximo del deporte".

En esta campaña, se muestran las últimas innovaciones en sus gamas Micro RGB, OLED y Neo QLED, desde la tecnología sin reflejos de Glare Free hasta AI Football Mode y AI Sound Controller Pro, que permite a los usuarios ajustar el audio de forma optimizada.