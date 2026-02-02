SpaceX solicita poner en órbita un millón de satélites para crear centros de datos de IA en el espacio

January 31, 2026, Canada: In this photo illustration, the SpaceX (Space Exploration Technologies Corp - Space X) logo is seen displayed on a smartphone screen - Europa Press/Contacto/Thomas Fuller

SpaceX ha presentado una solicitud a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para lanzar un millón de satélites, con los que pretende generar una órbita para centros de datos espaciales enfocados a impulsar las capacidades de inteligencia artificial (IA) actuales, utilizando energía solar.

La compañía propiedad de Elon Musk ya dispone de una red extensa de satélites en órbita, que planea alcanzar los 15.000 satélites desplegados a nivel global en el año 2031, tras la aprobación de la FCC a principios de enero para lanzar 7.500 satélites Starlink Gen2 adicionales.

Sin embargo, SpaceX planea continuar aumentando su red de satélites, no solo para ofrecer conexión a Internet, sino para ofrecer capacidad de procesamiento para las necesidades actuales de la IA.

En este sentido, como se detalla en la solicitud presentada a la FCC el pasado viernes, SpaceX pretende "desplegar un sistema de hasta un millón de satélites para operar dentro de estrechas capas orbitales de hasta 50 km cada una".

Estos satélites se lanzarán en órbita terrestre baja y se comunicarán entre sí mediante láseres. Además, la compañía ha afirmado que dejarán "espacio suficiente" para evitar conflictos con otros sistemas similares. Con todo ello, permitirán ofrecer la potencia necesaria para procesar IA.

"SpaceX está diseñando su sistema de satélites para dar cabida al crecimiento explosivo de la demanda de datos impulsado por la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la computación periférica, donde las necesidades de procesamiento ya están comenzando a superar las capacidades terrestres", ha manifestado la compañía en el documento presentado.

Asimismo, la compañía ha explicado que apuesta por estos centros de datos orbitales porque serán "la forma más eficiente de satisfacer la creciente demanda de potencia de procesamiento de IA", dado que estarán impulsados por energía solar para su funcionamiento.

Es decir, el uso de energía solar implica un menor coste de mantenimiento energético en comparación con los centros de datos terrestres, que presentan un alto gasto en la factura eléctrica y en el consumo de agua para refrigerar sus servidores y asegurar su funcionamiento.

Actualmente, se estima que más de 9.600 satélites en órbita son Starlink (SpaceX), tal y como lo recoge el sitio web Jonathan's Space Pages, que rastrea los satélites de la compañía.