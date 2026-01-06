Dell relanza su gama XPS con nuevos portátiles de 14 y 16 pulgadas ultrafinos y con hasta 27 horas de autonomía

Los nuevos portátiles Dell XPS. - DELL

MADRID, 6 Ene. (Portaltic/EP) -

Dell ha anunciado el regreso de su línea de ordenadores portátiles XPS, que llega optimizada para el consumo con dos nuevas versiones de 14 y 16 pulgadas, con un diseño ultrafino y ligero, pantalla Tandem OLED InfinityEdge, una autonomía de hasta 27 horas de vídeo en 'streaming' y la potencia de los procesadores Intel Core Ultra 3 Series.

Tras anunciar un cambio en su línea de ordenadores en 2025, que se simplificó dejando atrás marcas como Latitude o Precision para pasar a conformarse por los modelos Dell, Dell Pro y Dell Pro Max, la tecnológica ha aprovechado su paso por la feria tecnológica CES 2026 para anunciar un nuevo cambio en su portfolio, con el regreso de su línea de ordenadores XPS, que llegan optimizados para un uso de consumo diario.

En concreto, los nuevos ordenadores portátiles XPS han sido rediseñados pensando en los consumidores, e incluyen, por primera vez, el logotipo en XPS directamente en la tapa frontal de la carcasa del portátil para impulsar la marca. Asimismo, se han fabricado en aluminio mecanizado, con interfaces refinadas, mejores pantallas y mayor rendimiento.

Así, Dell ha presentado dos nuevos modelos de ordenadores XPS, una versión de 14 y otra de 16 pulgadas, que han sido reconstruidos en un diseño compacto que asegura portabilidad, durabilidad a largo plazo y un estilo "minimalista" y elegante.

En parte, esto se debe a que los nuevos Dell XPS 14 y Dell XPS 16 cuentan con un chásis de 14,6 mm de grosor y un peso reducido con respecto a la generación anterior. Este diseño ultrafino y ligero ha sido posible gracias al rediseño de la cámara integrada de 8 MP y resolución 4K, que es la "más delgada y estrecha" utilizada por la compañía.

Además, también ayuda la batería, que es más delgada y ligera al estar compuesta por celdas más pequeñas y ligeras de densidad energética de 900ED. Sin embargo, no afecta a su potencia, concretamente, tiene una capacidad de 70 Whr.

También se ha rediseñado el teclado, que vuelve a incorporar la fila de teclas de función habitualmente ubicada en la parte superior del teclado. Asimismo, se ha optimizado el recorrido de las teclas y la respuesta táctil para mejorar la experiencia de escritura, así como se ha agregado un "grabado sutil" alrededor del área activa del panel táctil de vidrio, para diferenciarla sin problema.

Todo ello hace que los ordenadores portátiles XPS sean una opción optimizada para llevar a cabo cualquier tarea en cualquier momento y lugar.

PANTALLAS OLED Y LCD Y BATERÍA CON GRAN AUTONOMÍA

En lo relativo a la experiencia visual, los nuevos portátiles XPS 14 y 16 se han presentado con dos opciones de pantalla. Por un lado, una versión con panel Tandem OLED que ofrece colores vibrantes y mayor brillo para una "calidad cinematográfica" con alta resolución.

Por otra parte, Dell también ha dado a conocer una segunda opción con pantalla LCD 2K, que está más enfocada en aportar eficiencia energética a la par que imágenes nítidas. En este caso, se trata de un panel que permite una de las mayores autonomías de la batería, con hasta 27 horas de 'streaming' de Netflix o más de 40 horas con reproducción de video local.

Asimismo, ambas opciones de pantalla ofrecen una tasa de refresco variable de hasta 120 Hz. Igualmente, se han integrado con un formato 'InfinityEdge' que incluye unos bordes muy reducidos, envolviendo al usuario ya sea a la hora de visualizar contenidos de entretenimiento o realizando tareas laborales. También están equipados con Corning Gorilla Glass 3.

POTENCIA Y RENDIMIENTO

Con todo ello estos nuevos portátiles están impulsados por la potencia de los procesadores Intel Core Ultra Serie 3, que incluyen gráficos Intel Arc integrados con 12 núcleos Xe, con lo que aseguran más de un 50 por ciento de mayor rendimiento gráfico con respecto a la generación anterior.

De la mano de estos procesadores, los nuevos Dell XPS 14 y 16 también ofrecen hasta un 57 y 78 por ciento más de rendimiento en inteligencia artificial (IA) respectivamente, como ha subrayado la compañía. Además, disponen de las experiencias Copilot+ PC, para garantizar más rendimiento a la hora de llevar a cabo tareas, así como para la edición de imágenes, reproducción de vídeo o juegos sin retrasos.

La potencia que ofrecen los Intel Core Ultra Serie 3, se acompaña de un sistema térmico rediseñado para soportar altas cargas de rendimiento. Como ha explicado Dell, incluyen ventiladores más grandes y delgados, que proporcionan un mejor flujo de aire y, con ello, una mayor cantidad de aire frío.

En cuanto a conectividad, están equipados con tres puertos Thunderbolt 4 USB-C con DisplayPort 2.1. Además de ofrecer compatibilidad con WiFi 7 y Bluetooh 6.

LANZAMIENTO Y PRÓXIMO XPS 13

Más adelante este año, Dell ha anunciado que también ampliará el portfolio XPS con "nuevos productos en distintos puntos de precio y formatos", esto incluye el regreso del XPS 13, que se espera sea el portátil XPS "más delgado y ligero hasta la fecha", con el precio más accesible, pensado para llegar a todo tipo de usuarios.

Con todo ello, los nuevos Dell XPS 14 y Dell XPS 16 ya están disponibles para su compra en color gris 'Graphite', y la opción de color 'Shimmer' estará disponible próximamente. Por su parte, el modelo XPS 13 se lanzará a lo largo del año.