Lenovo expande la serie de portátiles Yoga con el nuevo Yoga Pro 9i Aura Edition equipado con Intel Core Ultra 9 serie 3

Nueva serie de portátiles Yoga de Lenovo. - LENOVO

MADRID, 7 Ene. (Portaltic/EP) -

Lenovo ha presentado sus nuevos ordenadores portátiles de la familia Yoga, con el nuevo buque insignia Yoga Pro 9i Aura Edition que integra la potencia Intel Core Ultra 9 serie 3, así como las novedades de la familia IdeaPad.

Presentados en el marco del CES 2026 bajo la iniciativa de Lenovo de "una IA más inteligente para todos", estos nuevos ordenadores portátiles están basados en Windows 11, y han sido diseñados como dispositivos de inteligencia artificial (IA) tanto portátiles como de sobremesa o incluso periféricos, con actualizaciones que incluyen Lenovo Aura Edition para integrar tecnología más inteligente en los flujos de trabajo.

Además, los nuevos modelos disponen del nuevo agente de IA personal de la compañía Lenovo Qira que ayuda a ofrecer una mayor continuidad y contexto entre los diferentes dispositivos del usuario. Por ejemplo, permite continuar una tarea en otro dispositivo desde donde se había dejado, alternando entre PC, tableta y 'smartphone'

YOGA PRO 9I AURA EDITION

En este sentido, Lenovo ha presentado el nuevo portátil Yoga Pro 9i Aura Edition de 16 pulgadas, que ha sido rediseñado para creadores de contenido, impulsado por procesadores que incluyen el Intel Core Ultra 9 Serie 3 y GPU Nvidia GeForce RTX 5070 para portátiles.

Asimismo, cuenta con una pantalla PureSight Pro Tandem OLED con resolución 3.2K, que alcanza un brillo máximo de hasta 1.600 nits y generar unos contrastes realistas VESA HDR True Black 1.000, además de reproducción de color realista.

Esta pantalla, junto con la capacidad de IA y la potencia de la RTX 50 Series, facilita nuevas experiencias y fidelidad de gráficos a "un nivel superior". También dispone de la tecnología Nvidia DLSS 4, que permite multiplicar el rendimiento y generar imágenes "a una velocidad sin precedentes".

En cuanto a su diseño, cuenta con un chasis en acabado gris oscuro, así como un sistema de gestión termal rediseñado que maximiza la eficiencia de refrigeración. El teclado, por su parte, cuenta con un recorrido de 1,5 mm, así como un panel Force Pad, que actúa como panel táctil o superficie de dibujo.

En conjunto con el Yoga Pen Gen 2, permite realiza bocetos precisos, anotaciones o manipular diseños directamente sobre el panel Force Pad. En lo relativo a la conexión, cuenta con puertos USB-A y Thunderbolt 4 de alta velocidad.

Lenovo también ha detallado que este modelo es un PC Copilot+ y, por tanto, está equipado con soporte para la nueva generación de flujos de trabajo mejorados por IA, incluyendo las herramientas de gestión de fotos y vídeos, así como funciones generativas.

MONITOR YOGA PRO 27UD-10

Continuando con las novedades, Lenovo también ha presentado el nuevo monitor Yoga Pro 27UD-10, pensado para utilizarse en conjunto con el portátil Yoga Pro 9i Aura Edition, para pasar del trabajo móvil al escritorio.

Se trata de un monitor pensado para flujos de trabajo multipantalla con alta precisión de colores, al utilizar un panel PureSight Pro OLED, que se puede calibrar directamente igual que el Yoga Pro 9i mediante el modo Lenovo Color Sync, garantizando un trabajo uniforme para creativos.

También está equipado con una cámara 4K separable y ajustable que permite grabación profesional e integra un conjunto de seis altavoces. Con ello, el Yoga Pro 27UD-10 Monitor es el primer monitor Windows PC con Dolby Atmos y Dolby Vision. Para la conectividad, integra un cable USB4 tipo C, que soporta transferencia de datos a 40 Gbps y potencia de 140W.

YOGA PRO 7I AURA EDITION Y YOGA 7A 2 EN 1

Continuando con los nuevos ordenadores portátiles, Lenovo también ha presentado el nuevo Yoga Pro 7i Aura Edition de 15 pulgadas, que también está equipado con la potencia de los procesadores Intel Core Ultra 9 Series 3, así como GPU Nvidia GeForce RTX 5070.

En este caso, se presenta como una alternativa frente al buque insignia Yoga Pro 9, con una pantalla que se reduce a 2,5K aunque también es un panel PureSight Pro, con un pico máximo de brillo de 1.100 nits y certificación VESA DisplayHDR True Black 1.000.

Igualmente, incluye el panel Force Pad con soporte para el puntero Yoga Pen Gen 2. Para conexión, incluye cuatro puertos duales Thunderbolt, HDMI 2.1 y USB-A Gen 2.

El nuevo Yoga 7a 2 en 1 ha sido otra de las novedades presentadas que, disponible en dos tamaños de 14 y 16 pulgadas, ha sido ideado para aquellos usuarios que buscan más flexibilidad de uso. Esto se debe a que se trata de un portátil convertible con un 'gozone' de 360 grados que permite girar la tapa y un nuevo modo de lienzo para crear bocetos y tomar notas en su pantalla táctil, todo ello de la mano del puntero Yoga Pen Gen 2. Ambas versiones incluyen procesadores AMD Ryzen AI 400 Series

SERIE YOGA SLIM

Lenovo también ha dado a conocer los nuevos integrantes de su serie Slim, pensados para transportarse a cualquier lugar gracias a su ligereza.

Así, ha presentado el nuevo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition de 14 pulgadas, que cuenta con un peso de 975 gramos gracias a su chasis de aleación de magnesio y la potencia de los nuevos procesadores Intel Core Ultra X9 Series 3, junto con GPU Intel Arc integrada y gráficos hasta 12 Xe.

En cuanto ha su pantalla, se trata de un panel de 2,8K PureSight Pro POLED con hasta 1.100 nits de brillo máximo HDR. Por otra parte, la compañía ha destacado que cuenta con una memoria RAM de 9600MHz ultrarrápida que acelera el renderizado y trabajo multitarea. Además, incluye optimizaciones de pantalla, sistema térmico y el panel Force Pad.

El nuevo Yoga Slim 7x de 14 pulgadas, es otra de las novedades presentadas para usuarios que se desplazan a menudo pero necesitan un portátil potente. Para ello, cuenta con un peso de 1,17 KG y un grosor de 13,9 mm, además de estar impulsado por el chip Snapdragon X2 Elite y Snapdragon X2 Plus.

Su batería cuenta con una autonomía de hasta 29 horas y cuenta con una pantalla de hasta 2.8K PureSight Pro OLED con brillo máximo de 1100 nits (HDR). Además, incluye una cámara de 9 MP.

El Yoga Slim 7a, por su parte, cuenta con un tamaño de 14 pulgadas y está impulsado por AMD Ryzen AI 400 Series. Su pantalla es de 2,8K PureSight Pro OLED.

ORDENADORES DE SOBREMESA YOGA

Lenovo también ha presentado opciones de sobremesa, como el nuevo Yoga AIO i Aura Edition y el ultra-compacto Yoga Mini i. En el caso del primero, cuenta con una pantalla de 32 pulgadas 4K OLED 165Hz y un diseño flotante. Impulsado por el Intel Core Ultra X7 Series 3, se trata de un PC todo en uno que ofrece un rendimiento "muy ágil" en experiencias Copilot+.

Por su parte, el Yoga Mini i ofrece un rendimiento a nivel profesional en un chasis cilíndrico de aluminio de 600 gramos. Este PC cuenta con un altavoz y micrófono integrados, así como funciones como Smart Connect. Igualmente, está impulsado por procesadores Intel Core Ultra X7 Series 3.

Este PC es capaz de detectar la presencia de usuarios mediante sensores WiFi e incluye puertos Thunderbolt 4.0 y USB-C Gen 2. Además, ofrece soporte para hasta cuatro pantallas de alta resolución y gestiona la transferencia de datos a alta velocidad con gran facilidad.

SERIE IDEAPAD

Lenovo ha concluido sus novedades en portátiles con los nuevos IdeaPad, con el modelo Pro 5i de 16 pulgadas, que incluye un procesador Intel Core Ultra X9 Series 3 y GPU Nvidia GeForce RTX 5060, así como una pantalla 2.8K OLED.

También ha presentado los nuevos convertibles IdeaPad 5a y 5x 2 en 1, que permiten utilizar su pantalla para dibujar, reproducir contenido y tomar notas con procesadores AMD Ryzen AI 400 Series y Snapdragon X2 Plus.