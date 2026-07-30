Qualcomm aumentará el precio de sus chips a partir del 1 de septiembre, afectando principalmente a los 'smartphones'

Archivo - Snapdragon 8 Elite Gen 5. - QUALCOMM - Archivo

MADRID, 30 Jul. (Portaltic/EP) -

Qualcomm tiene previsto aumentar los precios de sus procesadores a partir del 1 de septiembre, lo que afectará principalmente a los chips para 'smartphones', como parte de una estrategia para ampliar sus márgenes de cara al futuro.

La compañía fabricante de chips ha compartido sus resultados registrados durante el tercer trimestre fiscal de este año, donde ha informado de una caída del 20 por ciento interanual en los ingresos de su negocio de 'smartphones', con 5.100 millones de dólares en ventas de 'chips' para dispositivos móviles.

En este marco, Qualcomm ha apuntado a un momento dominado por la subida de costes de fabricación, de memoria y limitaciones de suministro, por lo que ha señalado que pretende enfrentar esta situación con un incremento en los precios de sus procesadores, afectando principalmente a los 'smartphones'.

Concretamente, el CEO de la tecnológica, Cristiano Amon, ha detallado en una entrevista de CNBC que los precios de todos sus chips aumentarán a partir del 1 de septiembre de este año, incidiendo en los procesadores para fabricantes de 'smartphones'.

"El coste subió y los precios van a subir", ha sentenciado Amon, al tiempo que ha explicado que la industria de semiconductores "está experimentando un aumento generalizado en los costes de entrada, fabricación, ensamblaje, prueba, envasado avanzado, memoria y otros materiales".

Teniendo todo ello en cuenta, el directivo ha señalado que estas dificultades de producción son algo "temporal y a corto plazo" que están tratando de resolver con "subidas de precio" en sus propios productos para compensar y ampliar sus márgenes de cara al futuro.

Más allá de estos incrementos, Amon también ha afirmado que de cara al año 2029, tienen previsto que solo la mitad de sus ingresos provenga del sector de los 'smartphones', ampliando su presencia en el sector de centros de datos y la automoción.