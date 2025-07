Samsung explora nuevos tipos de 'wearables', como collares o pendientes inteligentes

MADRID, 11 Jul. (Portaltic/EP) -

Samsung está explorando el desarrollo de más formatos de dispositivos ponibles, como pendientes o collares, como complemento del 'smartphone' y en línea con la nueva generación de dispositivos impulsados por inteligencia artificial.

La inteligencia artificial se está integrando en más dispositivos de consumo para impulsar la comunicación y la realización de tareas rápidamente, sin necesidad del 'smartphone'. Un ejemplo de ello son gafas inteligentes de Proyecto Moohan, que Samsung desarrolla junto con Google y Qualcomm.

Pero Samsung mira más allá de este formato, aunque con una apuesta clara por los dispositivos ponibles o 'wearables'. "Creemos que debería ser algo que se pueda llevar puesto, algo que no se deba cargar, que no sea necesario. Así que podría ser algo que se use: gafas, pendientes, relojes, anillos y, a veces, un collar", ha dicho el director de Operaciones de la división de Experiencia Móvil de Samsung, Won-joon Choi, en declaraciones a CNN, que recoge Europa Press.

El año pasado, Samsung lanzó su primer anillo inteligente, Galaxy Ring, que está diseñado para monitorizar la salud de los usuarios de forma permanente, desde el dedo. A ello se suma el mencioado Proyecto Moohan, del que se esperaba un avance en el evento 'Galaxy Unpacked' celebrado esta misma semana.

Aparte, Samsung está explorando nuevos formatos, como ha confirmado Choi, porque, como ha explicado, no a todo el mundo le gusta llevar gafas. Se trataría en cualquier caso de dispositivos que complementarían al 'smartphone' en lugar de funcionar e manera independiente.