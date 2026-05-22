soundcore lanza los auriculares soundcore Liberty 5 Pro con un nuevo chip de IA que mejora la nitidez de las llamadas

Liberty 5 Pro Max - ANKER

MADRID, 22 May. (Portaltic/EP) -

Anker Innovations, bajo el marco de su evento anual Anker Day, ha presentado novedades para este año 2026, entre las que se encuentran soluciones de seguridad inteligente para el hogar y los dos nuevos auriculares Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max, que se caracterizan por la incorporación del chip de IA Anker THUS y por mejorar las llamadas en entornos ruidosos.

Los nuevos auriculares de soundcore ofrecen una experiencia que aísla mejor la voz del usuario y hace que se escuche de una forma más nítida como resultado de la combinación del chip de IA Anker THUS y la matriz de diez sensores, que consta de ocho micrófonos que captan el ruido del entorno y dos sensores de conducción ósea para detectar las vibraciones de la voz en el cráneo.

Los Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max también mejoran con hasta el doble de profundidad de cancelación activa de ruido (ANC) en comparación con los anteriores Liberty 4 Pro. A ello se suma la presencia de Adaptive ANC 4.0 de soundcore, que procesa datos de audio hasta 384.000 veces por segundo para monitorizar el ruido exterior y el residual dentro del oído del usuario, y ajustar la curva de cancelación en tiempo real a medida que cambian las condiciones.

soundcore ha incluido en ambos modelos HearID 5.0, que se encarga de crear un perfil de ecualización personal a partir de una prueba auditiva. También es capaz de restaurar hasta un 65 por ciento los detalles de audio perdidos por la compresión Bluetooth.

Los nuevos auriculares Liberty 5 Pro cuentan con un estuche de carga que se caracteriza por una mini pantalla táctil TFT de 0,96 pulgadas, mientras que los Liberty 5 Pro Max por una AMOLED de 1,78 pulgadas y que, gracias al botón situado en la parte trasera del estuche, permite generar transcripciones, identificar a los interlocutores y extraer tareas y acciones, como parte de la experiencia de 'Tomador de notas con IA'. El modelo base también cuenta con la traducción con IA, aunque solo a través de los auriculares.

Los auriculares ofrecen hasta 6,5 horas de reproducción con ANC activado, hasta 28 horas en total con el estuche, y con la tecnología de carga rápida, se consiguen hasta cuatro horas de reproducción con cinco minutos de carga. Cuentan también con conectividad multipunto, compatibilidad con Apple Find My, Google Fast Pair y Bluetoth 6.1.

Los Liberty 5 Pro se pueden comprar en España en los colores azul, blanco, negro y rosa por un precio de 179,99 euros desde la web de Soundcore y Amazon. Los Liberty 5 Pro Max desde este viernes en los colores oro-titanio y negro por 249,99 euros en soundcore.com y amazon.com.

Junto a los nuevos Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max, soundcore también ha presentado VibeOS, una plataforma con IA para ajustar el sonido, guardar información, consultar datos sobre el descanso y el control de los dispositivos de forma más natural.

NOVEDADES PARA EL HOGAR INTELIGENTE

Bajo el marco del Anker Day, eufy Security ha presentado eufy EdgeAgent, un agente de IA local dedicado para el razonamiento en tiempo real y respuesta proactiva en la protección del hogar y la propiedad. Combina tecnologías como el doble radar de 180° y DSKey (clave de seguridad digital) para detectar extraños y reconocer a familiares y amigos con mayor precisión.

Según ha indicado la compañía, se caracteriza por el procesamiento local de todos los datos en apenas tres segundos y porque prescinde de cuotas mensuales de suscripción. Estará disponible para la segunda mitad de 2026 y será compatible con múltiples paquetes de 'hardware' eufy y 'bundles' de servicios de IA.

Por último, la marca ha presentado el Wearable Breast Pump S2 Pro, un sacaleches con masaje con calor y niveles de temperatura ajustables, y el Bottle Washer S1 Pro, un lavabiberones con ablandador de agua integrado y la tecnología de limpieza 3D HydroBlast, que llegarán a lo largo de este año a España.