Ya disponibles en España los nuevos Huawei Freeclip 2, con cancelación de ruido mejorada y autonomía para todo el día

Los nuevos Huawei Freeclip 2. - HUAWEI

MADRID, 22 Ene. (Portaltic/EP) -

Huawei ha lanzado oficialmente en España los nuevos auriculares 'open ear' Huawei FreeClip 2, que mantienen la arquitectura C-bridge mejorada con un diseño más ligero y cómodo, además de incorporar funciones inteligentes y cancelación de ruido avanzada y ofrecer una autonomía de 38 horas.

Concretamente, esta nueva versión de los auriculares ha sido diseñada para aquellos usuarios que buscan "una alternativa al diseño tradicional", gracias a que cuentan con un formato 'open ear' que es más ligero, ofrece un ajuste mejorado y permite llevarlos de forma segura en cualquier momento del día "casi sin notar que está puesto".

Además, en parte gracias a su diseño C-bridge, que se hereda de la generación anterior de Huawei FreeClip, los nuevos auriculares funcionan al mismo tiempo como accesorio de moda y dispositivos de audio, disponibles en los colores negro, azul y blanco, estos últimos con un acabado con textura denim de grano fino.

El Airy C-bridge está fabricado con silicona líquida respetuosa con la piel y una aleación con memoria, lo que mantiene el ajuste a cada oreja. Asimismo, permiten su personalización con unos charms desarrollados en colaboración de it's Lava y Les Nereides que se cuelgan del C-bridge, dándoles un aspecto similar a un pendiente.

Su diseño se completa con los componentes Comfort Bean, que ahora es más ligero y compacto, y el Acoustics Ball, que se ha optimizado para ofrecer un sonido potente en un formato reducido, como ha explicado Huawei en un comunicado.

MEJORAS EN SONIDO

Para su sonido, están equipados con un procesador NPU AI, que ofrece funciones inteligentes con 10 veces más potencia de cálculo. Esto permite opciones avanzadas como la detección en tiempo real, volumen adaptativo y la mejora de voz inteligente. De la misma forma, garantiza una escucha "nítida", tanto en ambientes silenciosos como ruidosos.

Huawei también ha subrayado que proporcionan un volumen y unos grabes un 100 por ciento más potentes gracias a su controlador de doble diafragma. Igualmente, integran un sistema de cancelación de ruido para llamadas que funciona con tres micrófonos y algoritmos DNN multicanal.

El procesador NPU AI refuerza esta cancelación de ruido destacando la voz del usuario, de manera que las llamadas se mantengan claras en todo momento.

FUNCIONES Y BATERÍA DE LOS HUAWEI FREECLIP 2

La compañía también ha hecho hincapié en funciones como que los auriculares son intercambiables con canales de audio izquierdo y derecho que se ajustan de forma automática, permitiendo utilizarlos en cualquier oreja.

También cuentan con resistencia al polvo y al agua con certificación IP57 y ofrecen hasta 38 horas de autonomía junto al estuche de carga y hasta 9 horas con una sola carga.

Con todo, los usuarios ya pueden adquirir los nuevos Huawei FreeClip 2 por 199 euros, con una promoción de descuento de 20 euros. Próximamente se lanzará una versión en dorado Rose Gold.