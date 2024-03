Chrome permitirá instalar cualquier página web como una aplicación web

MADRID, 8 Mar. (Portaltic/EP) -

El navegador Chrome permitirá en una próxima actualización instalar cualquier página web como una aplicación web en el escritorio de ordenadores con los sistemas operativos Windows, MacOS y Linux.

Google introdujo las aplicaciones web progresivas (AWP, por sus siglas en inglés) en la versión 70 de Chrome, en 2018, un tipo de programa que permite instalar las páginas web como si fuesen aplicaciones en Windows y Linux, con la particularidad de que se activaban desde el menú de inicio y se ejecutaban como todas las demás apps instaladas.

Actualmente, las AWP instaladas se pueden iniciar desde la pantalla principal, el conector, la barra de tareas o la barra del usuario; se mueven fuera el navegador y en una ventana independiente, e incluso pueden buscarse en un dispositivo y pasar de una a otra con un selector de apps, como explica Google en la página dedicada a este formato.

Este formato ha crecido en popularidad con el tiempo. En su sistema operativo ChromeOS, la compañía detectó un crecimiento del 270 por ciento de las instalaciones de aplicaciones web progresivas entre febrero de 2021 y febrero de 2022.

Actualmente es posible instalar algunas páginas web como AWP en el escritorio (por ejemplo, X y YouTube), con el icono que Chrome muestra en la barra de direcciones que tiene la forma de un monitor con una flecha apuntando hacia abajo.

Sin embargo, la opción va a estar disponible para cualquier página web, como se indica en un nuevo diálogo de instalación que ha advertido en Chrome Canary el usuario de X Leopeva64 y recogido Android Police.

