El Modo IA de la búsqueda de Google agrega Inteligencia Personal para ofrecer resultados basados en Gmail y Google Fotos

Nueva función de Inteligencia Personal en el Modo AI de la búsqueda de Google.

MADRID, 23 Ene. (Portaltic/EP) -

Google está integrando sus nuevas funciones de Inteligencia Personal en el Modo IA para la experiencia de búsqueda, de manera que ofrecerá resultados más personalizados, basándose en información recopilada de los correos electrónicos de Gmail y la biblioteca de Google Fotos de los usuarios.

Inteligencia Personal es la nueva función con la que el gigante tecnológico asegura que su inteligencia artificial (IA) Gemini será más útil para los usuarios, al integrarse con Gmail, Fotos o YouTube para utilizar la información de estos servicios.

Esta función se implementó recientemente en el servicio de asistente de la compañía y se basa en la capacidad de Gemini para razonar entre fuentes complejas y para obtener información específica de elementos como un correo y una fotografía, o una combinación de texto, imagen y vídeo.

Ahora, las capacidades de Inteligencia Personal también estarán disponibles en el Modo IA de la búsqueda de Google, ofreciendo resultados personalizados al tener en cuenta el contexto de los usuarios en sus cuentas de Gmail y Google Fotos.

Así lo ha detallado la compañía en un comunicado en su blog, donde ha matizado que, como resultado, los usuarios obtendrán una búsqueda más útil que combina conocimiento global con información que es "especialmente relevante" para la persona.

Se trata de una función pensada para que los usuarios dejen de tener que explicar constantemente sus preferencias o planes existentes a la hora de realizar una búsqueda, a cambio, recibirán resultados y recomendaciones adaptadas a sus necesidades del momento.

Por ejemplo, a la hora de buscar información para organizar un viaje, Google ha detallado que el Modo IA tendrá en cuenta si hay alguna reserva de hotel en el correo electrónico para buscar lugares cercanos, así como los recuerdos guardados en Google Fotos para ofrecer sugerencias de actividades relacionadas con otras realizadas anteriormente.

Google ha subrayado que la Inteligencia Personal se ha diseñado con una visión de transparencia y que los usuarios siempre tendrán el control de su información, ya que podrán escoger cuándo compartir sus datos de Gmail y Fotos. Asimismo, está impulsado por su modelo más avanzado, Gemini 3, y la tecnológica ha matizado que no se entrenará directamente con la bandeja de entrada de Gmail ni la biblioteca de Fotos.

Asimismo, la compañía también ha advertido que, actualmente, pueden ocurrir errores a la hora de realizar búsquedas con Inteligencia Personal, al no entender completamente un contexto o hacer conexiones incorrectas entre temas no relacionados. Sin embargo ha señalado que continuarán implementando mejoras a medida que se lance para más usuarios.

Por el momento, esta nueva experiencia de búsqueda con Inteligencia personal se está desplegando como una función de Google Labs y está disponible para los usuarios suscritos a Google AI Pro y AI Ultra en Estados Unidos, que pueden conectar "de forma segura" Gmail y Fotos al Modo IA.

