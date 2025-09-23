Perplexity lanza un asistente de correo electrónico impulsado por IA para los usuarios suscritos a Perplexity Max

MADRID, 23 Sep. (Portaltic/EP) -

Perplexity ha lanzado un asistente de correo electrónico para los usuarios suscritos a Perplexity Max que, al conectarse directamente con la cuenta de correo electrónico en el 'smartphone' y ordenador de los usuarios, permite redactar respuestas, organizar los mensajes y programar reuniones automáticamente, entre otras opciones.

La compañía pretende ofrecer una opción para gestionar el correo electrónico y la bandeja de entrada "en menos tiempo" y de forma más sencilla, dado que se trata de una plataforma que reúne la memoria profesional de los usuarios, sus relaciones y su calendario, convirtiéndose en una herramienta relevante en el día a día.

En este sentido, ha lanzado Perplexity Email Assistant, un asistente personal que ayudará a gestionar el correo de los usuarios, aprendiendo de su estilo de comunicación y anticipándose a sus prioridades.

Concretamente, este nuevo asistente analiza los mensajes recibidos en la bandeja de entrada y los etiqueta automáticamente para indicar cuáles son importantes y necesitan respuesta urgente o cuáles son informativos o de anuncios. Asimismo, también puede redactar respuestas adaptadas al tono habitual de los usuarios, así como llevar a cabo acciones de forma automática, como sugerir reuniones según las preferencias de calendario.

Igualmente, los usuarios podrán solicitar resúmenes de reuniones y de hilos de correos electrónicos o que el asistente le recuerde las prioridades diarias. Todo ello, ahorra tiempo a la hora de gestionar tareas rutinarias, como ha detallado Perplexity en un comunicado en su web.

Además, la tecnológica ha destacado que el Email Assistant actúa de forma segura con la información tratada, dado que cumple con los estándares de protección de datos SOC 2 y el RGPD por defecto y nunca se entrena con los datos del usuario.

Para activar este asistente, Perplexity ha indicado que los usuarios deberán registrarse en la web, así como comenzar a utilizarlo enviando un correo electrónico a la dirección assistant@perplexity.com desde su bandeja de entrada. "El asistente sabrá que es usted y se pondrá manos a la obra", ha detallado la compañía.

Con todo, por el momento, el nuevo Perplexity Email Assistant solo está disponible para los usuarios suscritos a la versión Perplexity Max, y es compatible con los correos electrónicos de Gmail y Outlook.