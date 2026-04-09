Spotify permite desactivar los vídeos para centrarse únicamente en el audio de las canciones y los pódcast

Nuevas funciones de control de vídeo en Spotify. - SPOTIFY.

MADRID, 9 Abr. (Portaltic/EP) -

Spotify ha presentado nuevas funciones de control de vídeo, que permiten a los usuarios desactivar los canvas y vídeos para centrarse únicamente en el audio de las canciones o pódcast.

Los administradores de las suscripciones familiares podrán activar o desactivar el contenido de vídeo para cualquier miembro del plan a través de la configuración dentro de la propia aplicación, según ha indicado la compañía en un comunicado en su web.

La plataforma ha subrayado que esta nueva función ya se encuentra disponible para todas las cuentas de planes familiares administradas para usuarios menores de 13 años. Por ejemplo, en una cuenta familiar una madre puede desactivar esta opción para que su hijo no vea los vídeos en la plataforma mientras está estudiando para evitar que se distraiga. Una vez que termine de estudiar, se puede desbloquear el vídeo.

Por otra parte, Spotify también incorporará nuevas configuraciones para que todos los usuarios, tanto los suscriptores como los gratuitos, puedan controlar cómo se muestra el vídeo en la aplicación.

Para acceder a ellas, deben ir a ajustes, a la sección de contenido y visualización, y allí podrán activar o desactivar los vídeos en bucle, los videoclips o cualquier otro tipo de vídeo, como las grabaciones de pódcast. Esta configuración quedará registrada para todos los dispositivos, ya sean 'smartphones', ordenadores, web, televisores o cualquier soporte.

Gracias a estas actualizaciones, los oyentes pueden elegir exactamente cómo interactúan con los vídeos que complementan a la música y los pódcast dentro de Spotify. "El control lo cambia todo. El tiempo deja de sentirse como una pérdida y se convierte en algo valioso", ha destacado la plataforma.