Anthropic destaca la capacidad de razonamiento y el rendimiento de categoría Opus de Claude Sonnet 4.6

Recurso del modelo de IA Claude - ANTHROPIC

MADRID, 18 Feb. (Portaltic/EP) -

Anthropic ha mejorado las capacidades de programación y de uso del ordenador con el modelo Claude Sonnet 4.6, cuyo rendimiento destaca en tareas que requieren un razonamiento más profundo.

Claude Sonnet 4.6 es una actualización completa del modelo de inteligencia artificial de Anthropic, que se presenta como el "más capaz" de los modelos Sonnet hasta la fecha, con un rendimiento en línea con la categoría Opus.

Este modelo ofrece un salto en programación resultado de las mejoras en consistencia y seguimiento de instrucciones, pero su principal avance se destaca en el uso autónomo de un ordenador, como ha indicado Anthropic en un comunicado.

"Los primeros usuarios de Sonnet 4.6 están experimentando una capacidad de nivel humano en tareas como navegar por una hoja de cálculo compleja o rellenar un formulario web de varios pasos, antes de integrarlo todo en varias pestañas del navegador", afirma.

Ofrece una ventana de contexto de un millón de tokens --al menos en la beta-- espacio "suficiente" para "albergar bases de código completas, contratos extensos o docenas de artículos de investigación en una sola solicitud".

Las capacidades de razonamiento es otro de los puntos que ha destacado Anthropic. Sonnet 4.6 "razona eficazmente en todo ese contexto", lo que mejora la planificación a largo plazo.

Además, admite tanto el pensamiento adaptativo como el pensamiento extendido, así como la compactación de contexto en versión beta, una característica que que resume automáticamente el contexto más antiguo a medida que las conversaciones se acercan a los límites.

La compañía asegura que "Opus 4.6 sigue siendo la opción más sólida para tareas que exigen un razonamiento más profundo, como la refactorización de la base de código, la coordinación de múltiples agentes en un flujo de trabajo y problemas en los que es fundamental hacerlo bien", ha apostillado.