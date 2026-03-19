Google introduce el 'vibe design' en la herramienta Stitch para crear diseños con lenguaje natural e IA

Herramienta de IA de diseño Stitch - GOOGLE

MADRID, 19 Mar. (Portaltic/EP) -

Google ha extendido la experiencia del desarrollo de 'software' con herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa al diseño con la herramienta Stitch, que ayuda a dar vida a las ideas con indicaciones en lenguaje natural.

Stitch es una herramienta experimental de Google Labs que permite generar y editar diseños profesionales a partir de indicaciones con ayuda de la inteligencia artificial de Gemini.

Su actualización introducirá el concepto de 'vibe design' con su evolución en un "lienzo de diseño de software nativo de IA", como ha indicado Google en un comunicado compartido en su blog.

Al dar el salto al 'vibe design', Stitch permitirá a cualquier usuario "crear, iterar y colaborar a partir del lenguaje natural", a ejemplo de como ya se utilizan las herramientas de IA generativa para la programación, en las que la IA actúa como un asistente activo que genera y depura código bajo la supervisión del usuario en un proceso más parecido a una conversación.

Este cambio se acompaña de un rediseño de la interfaz de usuario, en el que poder plasmar las ideas, "independientemente de su formato (imágenes, texto o incluso código), directamente en el lienzo como contexto", que también permite probar los prototipos de los diseños en tiempo real.

Introduce, asimismo, un agente de diseño, que analiza la evolución del proyecto, y un gestor de agentes, que permite trabajar con varias ideas al mismo tiempo, mientras monitoriza el progreso. Y la con las nuevas funciones de voz, los usuarios podrán hablar directamente con esta herramienta.