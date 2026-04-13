Mozilla acusa a Microsoft de imponer Copilot a los usuarios y de limitar su capacidad de elegir sobre la IA

Archivo - Interruptor para las herramientas de IA en Firefox. - FIREFOX. - Archivo

MADRID, 13 Abr. (Portaltic/EP) -

Mozilla ha acusado a Microsoft de imponer Copilot a los usuarios, limitando con ello su elección con la inteligencia artificial (IA), incluso después de que el gigante tecnológico haya decidido retirar esta característica de algunas de sus herramientas.

Microsoft compartió en marzo que iban a replantear su estrategia con la IA generativa, después de integrar Copilot en Windows 11, Microsoft 365 y en aplicaciones básicas del sistema operativo como Paint o el Bloc de notas.

El rechazo por parte de los usuarios llevó a la compañía a rectificar y a implementar la IA "donde más se necesita, con cuidado y atención", lo que supone también su eliminación de puntos de acceso "innecesarios" a Copilot en Fotos, Widgets o el Bloc de notas.

Para Mozilla, esto "es solo el ejemplo más reciente de Microsoft yendo demasiado lejos sin el consentimiento del usuario", como ha expresado en un editorial publicado en su blog oficial.

"Durante el último año, Copilot no se ofreció a los usuarios de Windows, sino que se instaló automáticamente", afirma la compañía, que destaca que se trata de una muestra de la forma de actuar de Microsoft.

En base a una investigación independiente encargada por Mozilla, esta empresa asegura que "Microsoft utiliza tácticas de diseño y distribución para anular la elección del usuario, desde procesos deliberadamente complicados para cambiar el navegador predeterminado hasta interfaces de usuario que redirigen a los usuarios al navegador Edge de Microsoft incluso después de que hayan elegido explícitamente otro".

"El lanzamiento de Copilot siguió la misma estrategia a la que Microsoft nos tiene acostumbrados: usar instalaciones automáticas, hardware físico y configuraciones predeterminadas para imponer comportamientos", añaden, e incluso denuncian que "en el caso más reciente, permitieron que su IA aprendiera y recopilara datos lo más rápido posible antes de que los usuarios tuvieran la opción de elegir".

IA, A ELECCIÓN DE LOS USUARIOS

Frente a la estrategia de Microsoft, Mozilla defiende su postura, por la que son los usuarios los que marcan las condiciones con la IA, no la empresa. En diciembre, el nuevo director ejecutivo de Mozilla Corporation, Anthony Enzor-DeMeo, aseguró que Firefox se transformará en un navegador moderno con IA y compatible con nuevas incorporaciones de 'software'.

Pero entonces ya defendió que la IA "siempre debe ser una opción, algo que las personas puedan desactivar fácilmente", para lo que acompañarán esta nueva etapa del navegador con un interruptor que permitirá deshabilitar todas las características y funciones que usen esa tecnología, que ya se ha introducido con la versión Firefox 148 y que mantiene la configuración tras cerrar la sesión.