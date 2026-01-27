BeReal anuncia su relanzamiento en España con el nombramiento de Patricia Ramírez Llopis como directora general

Archivo - Ilustración de la aplicación BeReal. - Europa Press/Contacto/Thomas Fuller - Archivo

MADRID, 27 Ene. (Portaltic/EP) -

BeReal, la red social que se popularizó en 2022 como una alternativa a Instagram sin filtros, ha anunciado su relanzamiento en España de la mano del nombramiento de Patricia Ramírez Llopis como directora general.

Tras su lanzamiento al mercado en 2020, BeReal llegó a convertirse en la aplicación más popular de la App Store de Apple en 2022 gracias a su filosofía de buscar la inmediatez y la naturalidad, alejándose de los filtros y retoques de Instagram.

Sin embargo, en 2023 los datos de SimilarWeb apuntaron a un notable descenso en el número de usuarios. El portal señaló que los usuarios activos mensuales de BeReal en Estados Unidos pasaron de los 3,7 millones en noviembre de 2022 a poco más de 3 millones en agosto de 2023. También Android apuntó un descenso del 19 por ciento en los usuarios que usaban la 'app', pasando de 19,5 millones en diciembre de 2022 a 16 millones en agosto de 2023.

Tras estos informes, la compañía se desmarcó de estos resultados y puntualizó que tenían más de 25 millones de usuarios activos en todo el mundo según sus datos internos, aunque no reveló sus propias métricas de mercado segmentadas.

La aplicación francesa fue adquirida en 2024 por la empreesa de apliaciones y juegos móviles Voodoo con el fin de "acelerar el crecimiento de la plataforma". Los últimos datos de la compañía, ofrecidos en un comunicado, apuntan a los 40 millones de usuarios mensuales en todo el mundo, de los cuales asegura que más del 50 por ciento están activos seis días a la semana en la aplicación.

Dos años después, BeReal ha anunciado su relanzamiento en España para "profesionalizar su presencia y establecer alianzas locales que conecten con los valores de la Generación Z", ha explicado la empresa en un comunicado.

NOMBRAMIENTO DE PATRICIA RAMÍREZ LLOPIS COMO DIRECTORA GENERAL

La decisión del relanzamiento de BeReal en España ha llegado de la mano del nombramiento de Patricia Ramírez Llopis como nueva directora general en España.

Con más de doce años de experiencia en tecnológicas como TikTok, Microsoft y Xiaomi, su llegada refuerza la apuesta de la compañía por escalar el negocio en el mercado español.

La compañía ha señalado que Patricia Ramírez estará al frente del posicionamiento de BeReal en España, para impulsar una "propuesta diferencial basada en la autenticidad, la relevancia y el bienestar digital".

"Con este relanzamiento, queremos que España sea el motor de un cambio hacia un uso más consciente de la tecnología. Queremos ser el espacio donde la Generación Z se sienta representada, segura y libre de filtros. Nuestro foco está en fomentar un uso consciente de la plataforma, que cuide la salud mental y permita compartir momentos reales sin presión social, ha afirmado la nueva directora general.