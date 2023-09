Instagram prueba una opción para elegir a quién mostrar los 'Me gusta' que indica un usuario en publicaciones y Reels

MADRID, 12 Sep. (Portaltic/EP) -

Instagram está probando una nueva opción relacionada con la privacidad de la actividad de los usuarios en la plataforma que les permitirá ocultar a otros usuarios sus 'Me gusta' en publicaciones y Reels, así como elegir quién sí puede verlos.

La red social, propiedad de Meta, ya dispone de un apartado dedicado a la Configuración de privacidad relacionada con las Interacciones, ya sean Comentarios, publicaciones, Menciones, Historias, etc.

Actualmente un usuario puede ocultar los 'Me gusta' de sus publicaciones para que no quede reflejado el número de personas que le han dado a ese botón en ellas. De ese modo, debajo de la imagen o el vídeo deja de aparecer el nombre de estos otros usuarios que han demostrado estar interesados en ese vídeo o imagen.

Meta sigue trabajando en procurar la mayor privacidad a sus usuarios con un nuevo sistema que permite a los usuarios elegir a quién mostrar y a quién no que le gustan determinados 'posts', según ha comprobado el consultor de redes sociales Matt Navarra.

Instagram ha comenzado a implementar una pantalla que anima a los usuarios a probar esta herramienta y que les lleva a un menú con varias opciones a elegir. Hasta ahora, la predeterminada era 'Permitir que todo el mundo visualice los 'Me Gusta'.

Ahora, se han incluido las opciones 'Permitir que la gente que te sigue vea los 'Me Gusta', junto con la cantidad de seguidores indicados debajo de este botón; así como 'Permitir que mis mejores amigos los vean'.

Finalmente, la lista de alternativas de visualización de este contador la cierra el botón 'No permitir a nadie que vea los 'Me Gusta', seguido de una de una indicación en la que se recuerda que tanto los 'Me gusta' marcados en publicaciones y Reels anteriores como los nuevos siempre serán visibles para los propietarios de estas cuentas. Asimismo, matiza que los usuarios de las cuentas que hayan recibido esos 'Me gusta' los seguirán visualizando.