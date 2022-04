Instagram prueba unas plantillas temporales para replicar formatos de vídeo de otros usuarios

MADRID, 25 Abr. (Portaltic/EP) -

Instagram está probando una nueva herramienta llamada 'Plantillas', que permitirá a los usuarios crear nuevos vídeos para su 'Reel' en base a estos formatos de otros creadores de contenido y que integrará una unidad temporal para sincronizar las imágenes con el sonido.

Con el objetivo de competir con TikTok, la red social propiedad de Meta estaría implementando esta función en una prueba beta dirigida a un pequeño grupo de usuarios, según ha confirmado Business Insider.

En concreto, esta característica permitiría a los usuarios replicar formatos de vídeo de otros creadores de contenido y utilizarlos como plantillas para incluir en ellas su propio contenido audiovisual.

Este medio ha recogido el testimonio de una usuaria, llamada Josephine Hill, que publicó a finales del pasado mes de marzo una captura de la interfaz de la aplicación.

En ella, se pueden observar varias plantillas con diferentes duraciones de tiempo (de 0,5 segundos a 2,4 segundos) para crear y adaptar sus fotos y vídeos y realizar sus propias publicaciones.

En declaraciones recogidas por Business Insider, Hill ha reconocido que, gracias a esta característica, ya no se verá en la obligación de acudir a otras plataformas para buscar tutoriales y conocer cómo sincronizar sonidos con los fotogramas de un vídeo.

"Una cosa que he estado buscando concretamente con Instagram Reels es algo que se asemeje a la sincronización de audio de TikTok, donde los chips se alinean perfectamente al ritmo de la música", ha añadido esta usuaria, que ha insistido en que ahora el proceso de creación "es mucho más fluido y fácil de usar".

Por su parte, un portavoz de Meta ha señalado que la compañía siempre trabaja "en nuevas formas de simplificar la creación de 'Reels'", aunque no ha revelado cuándo la opción 'Plantillas' se implementará de manera oficial.

Huelga decir que el desarollador experto en ingeniería inversa Alessandro Paluzzi advirtió una versión de esta función en el código de Instagram el pasado mes de enero. Entonces, anunció que Instagram estaba trabajando en la opción 'Utilizarlo como plantilla', que estaría incluida en el menú de los 'Reel' de la aplicación.

Instagram REELS announced a new feature! “Use as template” allows user to replace the clips with your own and it will match the time stamps of the template reel. Let me know what you think of this feature. Does this make you want to create more reels? pic.twitter.com/rLMJAX89jG