Instagram prueba los 'reels' de hasta diez minutos de duración

MADRID, 31 Ago. (Portaltic/EP) -

Instagram ha iniciado las pruebas que permiten que los vídeos 'reels' alcancen una duración máxima de diez minutos, un salto de los 90 segundos que admite en la actualidad esta red social.

'Reels' es el nombre que recibe en Facebook e Instagram el vídeo breve en formato vertical, que admite la incorporación de distintos efectos y música, que en los últimos años se ha popularizado debido a aplicaciones como TikTok.

Su duración máxima en las plataformas de Meta es de 90 segundos, pero esto parce que va a cambiar en el caso de Instagram, donde el programador y experto en ingeniería inversa Alessandro Paluzzi ha descubierto una ampliación de su duración.

En concreto, Paluzzi ha compartido que los 'reels' podrán tener una duración máxima de diez minutos, como ha compartido en la red social X (antigua Twitter).

#Instagram is working on the ability to create #Reels up to 10 minutes long 👀 pic.twitter.com/jQTUM9fPsM