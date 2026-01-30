Carlos Alcaraz - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Carlos Alcaraz - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de enero de 2026.
El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Semifinal del torneo Australian Open ATP al tenista Alemán Alexander Zverev(3) este viernes a las 04:30.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/08/2025
| Cincinnati Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Carlos Alcaraz
|15/11/2024
| ATP World Tour Finals, John Newcombe Group (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Carlos Alcaraz
|09/06/2024
| Roland Garros ATP (Final)
| Alexander Zverev
| 2-3 (3-6, 6-2, 7-5, 1-6, 2-6)
| Carlos Alcaraz
|14/03/2024
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Carlos Alcaraz
|24/01/2024
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 3-1 (6-1, 6-3, 6-7, 6-4)
| Carlos Alcaraz
-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (7-5, 6-2, 6-1)
| Alex de Minaur
|25/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (7-6, 6-4, 7-5)
| Tommy Paul
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (6-2, 6-4, 6-1)
| Corentin Moutet
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (7-6, 6-3, 6-2)
| Yannick Hanfmann
|18/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (6-3, 7-6, 6-2)
| Adam Walton
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 3-1 (6-3, 6-7, 6-1, 7-6)
| Learner Tien
|25/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-0 (6-2, 6-4, 6-4)
| Francisco Cerundolo
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-1 (7-5, 4-6, 6-3, 6-1)
| Cameron Norrie
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-1 (6-3, 4-6, 6-3, 6-4)
| Alexandre Muller
|18/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-1 (6-7, 6-1, 6-4, 6-2)
| Gabriel Diallo