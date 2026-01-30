Carlos Alcaraz - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Carlos Alcaraz - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Australian Open ATP
Carlos Alcaraz - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 30 enero 2026 3:31
Seguir en

Madrid, 30 de enero de 2026.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Semifinal del torneo Australian Open ATP al tenista Alemán Alexander Zverev(3) este viernes a las 04:30.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/08/2025 Cincinnati Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (4-6, 3-6) Carlos Alcaraz
15/11/2024 ATP World Tour Finals, John Newcombe Group (Round Robin) Alexander Zverev 2-0 (7-6, 6-4) Carlos Alcaraz
09/06/2024 Roland Garros ATP (Final) Alexander Zverev 2-3 (3-6, 6-2, 7-5, 1-6, 2-6) Carlos Alcaraz
14/03/2024 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 0-2 (3-6, 1-6) Carlos Alcaraz
24/01/2024 Australian Open ATP (Cuartos de final) Alexander Zverev 3-1 (6-1, 6-3, 6-7, 6-4) Carlos Alcaraz

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) Alex de Minaur
25/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-6, 6-4, 7-5) Tommy Paul
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) Corentin Moutet
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-6, 6-3, 6-2) Yannick Hanfmann
18/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (6-3, 7-6, 6-2) Adam Walton

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Alexander Zverev 3-1 (6-3, 6-7, 6-1, 7-6) Learner Tien
25/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Alexander Zverev 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) Francisco Cerundolo
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 3-1 (7-5, 4-6, 6-3, 6-1) Cameron Norrie
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 3-1 (6-3, 4-6, 6-3, 6-4) Alexandre Muller
18/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alexander Zverev 3-1 (6-7, 6-1, 6-4, 6-2) Gabriel Diallo

Contador

Contenido patrocinado