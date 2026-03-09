Epic Games descontinuará su aplicación para crear humanos hiperrealistas, MetaHuman Creator, en noviembre de 2026

Un ejemplo de MetaHuman creado con la herramienta MetaHuman Creator de Unreal Engine. - EPIC GAMES

MADRID, 9 Mar. (Portaltic/EP) -

Epic Games ha anunciado que descontinuará su aplicación web MetaHuman Creator a partir del 5 de noviembre de 2026, tras la integración de sus capacidades para crear humanos hiperrealistas en su motor de videojuegos Unreal Engine.

La compañía anunció su herramienta MetaHuman Creator en febrero del año 2021, una opción que permitía a los animadores de videojuegos crear humanos digitales realistas en menos de una hora, de forma sencilla y escalable, en comparación con el proceso complejo y demandante que suele requerir el moldeado de humanos digitales.

Esta herramienta se lanzó como una aplicación en la nube, a través de la que los animadores podían acceder a una biblioteca de apariencias humanas y movimientos. Sin embargo, en junio del pasado año, Epic Games llevó a cabo una integración completa de MetaHuman Creator en su motor de videojuegos Unreal Engine 5.6.

Ahora, casi cinco años después de su lanzamiento inicial, Epic Games ha compartido que, dado que los desarrolladores de videojuegos ya disponen de este servicio en Unreal Engine, pronto comenzarán a descontinuar la aplicación web MetaHuman Creator, que dejará de estar disponible a partir del 5 de noviembre de este año 2026.

Así lo ha detallado la tecnológica en un comunicado en su foro de anuncios, donde ha matizado que el cese de la aplicación web se llevará a cabo por pasos, de cara a ofrecer a los usuarios "tiempo suficiente" para recuperar sus creaciones.

Concretamente, a partir del 5 de abril se eliminará el acceso a la selección de versiones de MetaHuman Creator, para Unreal Engine 4.27, 5.0 y 5.1. Por tanto, tras esta fecha, los usuarios no podrán iniciar sesión en estas versiones, aunque podrán exportar sus personajes ya creados a través de Bridge.

Siguiendo esta línea, a partir del 5 de junio de este año, se eliminará el acceso a la selección de versiones de MetaHuman Creator para Unreal Engine 5.2, 5.3 y 5.4. Finalmente, a partir del 5 de noviembre, se eliminará el acceso para la versión 5.5 de Unreal Engine.

A partir de esta última fecha, los usuarios tendrán un periodo de 90 días adicionales para recuperar cualquier MetaHuman de su galería. Sin embargo, una vez transcurrido este plazo, ya no podrán descargar MetaHuman mediante Quixel Bridge ni el Importador de MetaHuman en UEFN. Además, los MetaHumans restantes se eliminarán.

"Con millones de MetaHumans creados", la aplicación web MetaHuman Creator "estableció un nuevo estándar para personajes digitales en videojuegos, películas y otras experiencias digitales", ha sentenciado Epic Games, al tiempo que ha compartido que, a partir de finales de este año, su integración en Unreal Engine 5.7 ofrecerá más funcionalidades que llevarán "la captura, creación y animación de MetaHuman a otro nivel en Unreal Engine".