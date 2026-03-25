HP presenta nuevos modelos 'gaming' de sobremesa HyperX OMEN y actualiza OMEN AI y OMEN Gaming Hub

Ordenadores HyperX OMEN MAX 45L y HyperX OMEN 35L de HP.- HP.

MADRID, 25 Mar. (Portaltic/EP) -

HP ha presentado sus últimas propuestas 'gaming' con inteligencia artificial (IA), que incluyen los ordenadores de sobremesa HyperX OMEN MAX 45L y HyperX OMEN 35L, así como actualizaciones en OMEN AI y OMEN Gaming Hub.

La compañía ha anunciado sus novedades para mejorar la experiencia en el trabajo con la IA con ordenadores portátiles y de sobremesa, innovaciones de seguridad y soluciones de trabajo inteligentes. Y ha actualizado las soluciones con las que pretende "dar forma al futuro del juego", como informa en una nota de prensa.

En este sentido, ha presentado el ordenador de sobremesa HyperX OMEN MAX 45L, que está potenciado por un procesador procesador Intel Core Ultra 7 270K Plus, una GPU Nvidia GeForce RTXTM 50901 y una fuente de alimentación modular de 1.200W. Además, cuenta con el sistema de refrigeración líquida Cryo Chamber de HP para pantallas LCD de hasta 360 mm.

Por su parte, el ordenador HyperX OMEN 35L también está equipado con un procesador Intel Core Ultra 7 270K Plus, una GPU Nvidia GeForce RTX 5080, arquitectura térmica optimizada y un diseño con componentes HyperX estándar.

Más allá de los nuevos equipos 'gaming', el 'software' de optimización OMEN AI ha ampliado su compatibilidad con títulos como Minecraft, Roblox y Marvel Rivals, con los que también ajusta de forma inteligente el sistema operativo, el 'hardware' y la configuración del juego para mejorar la velocidad de fotogramas.

HP ha explicado que, durante las pruebas realizadas, los jugadores de Minecraft han notado una mejora de hasta un 50 por ciento en los FPS al usar OMEN AI.

Por último, se han incorporado nuevas funciones basadas en IA en la plataforma OMEN Gaming Hub en el marco de las colaboraciones con HeyGen y Voicemod para que los jugadores creen contenido, personalicen su experiencia y mejoren la comunicación.

De esta forma, con HeyGen los jugadores pueden generar clips usando un avatar personalizado con IA y una traducción por IA para llegar a un mayor público. Y con Voicemod pueden transformar su voz en tiempo real usando más de 200 modificadores de voz, 50.000 voces y 800.000 sonidos.

"Con los nuevos ordenadores de sobremesa HyperX OMEN, OMEN AI y OMEN Gaming Hub, estamos combinando 'hardware' potente y 'software' inteligente para ofrecer mayor rendimiento, una optimización más sencilla, un mayor control y más diversión", ha señalado la vicepresidenta sénior y presidenta de la división de Soluciones para Juegos de Sistemas Personales de HP, Josephine Tan, en un comunicado en su web.

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