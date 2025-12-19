Riot Games soluciona una brecha antitrampas de algunas placas base y exigirá actualizar la BIOS para jugar Valorant

Valorant. - RIOT GAMES

MADRID, 19 Dic. (Portaltic/EP) -

Riot Games ha solucionado un error crítico identificado en varias placas base que permitía inyectar código sin ser detectado por sus sistemas antitrampas Vanguard para hacer trampas en Valorant, por lo que los usuarios afectados deberán actualizar el 'firmware' de su placa base para poder continuar jugando.

La compañía de videojuegos descubrió a principios de este año una falla crítica en las placas base de fabricantes como Asrock, Asus, Gigabyte y MSI, que permitía que 'hackers' inyectaran código sin ser detectado por Vanguard, incluso cuando la configuración de seguridad del 'host' parecía estar activada.

En concreto, se trata de un fallo relacionado con las trampas de dispositivos DMA (Direct Memory Access), una técnica avanzada de trampas en videojuegos de disparos en primera persona (FPS), que usa 'hardware' externo para eludir sistemas antitrampas.

Para detectar este tipo de engaños, Vanguard utiliza un sistema de 'Protección DMA Previa al Arranque' que está integrado en la BIOS del ordenador y que se aprovecha de la función de 'hardware' llamada IOMMU (unidad de gestión de memoria de entrada-salida) para evitar el acceso DMA no autorizado a la memoria del sistema cuando se inicia la secuencia de arranque.

Sin embargo, este fallo en las placas base ocasionaba que, en algunos casos, el 'firmware' indicara incorrectamente al sistema operativo que este sistema estaba habilitado, cuando en realidad no inicializaba correctamente la IOMMU durante el arranque inicial.

Es decir, aunque la 'Protección DMA previa al arranque' se mostraba como habilitada, no se podía tener la certeza de que no se hubiese inyectado ningún código que permitiese hacer trampas mediante DMA, porque la IOMU no actuaba.

"Esta breve ventana es todo lo que un sofisticado tramposo de hardware necesita para colarse, inyectar código y ocultarse antes de que Vanguard se despierte", ha matizado Riot Games en un comunicado. Además, ha señalado que se trata de un fallo que anula las tecnologías de sistemas antitrampas del sector.

Es decir, como ha subrayado, no solo afecta a Vanguard, sino que, si este fallo hubiese pasado desapercibido habría "anulado por completo" la tecnología antitrampas de otras compañía de videojuegos. Esto se debe a la naturaleza de este tipo de trampas, que "se ejecutan en una zona privilegiada donde los sistemas antitrampas no suelen operar", como es el caso de la placa base.

ACTUALIZACIÓN DE 'FIRMWARE' NECESARIA PARA JUGAR

Como resultado de todo ello, Riot Games ha anunciado que próximamente, su sistema antitrampas Vanguard comenzará a implementar controles de seguridad de arranque "más estrictos" para ciertos jugadores, concretamente, para aquellos que dispongan de una placa base afectada por este fallo.

Por tanto, Vanguard puede solicitar a los usuarios afectados que actualicen el 'firmware' de su placa base para poder continuar jugando a Valorant. Esta solicitud se llevará a cabo mediante el sistema de restricciones Van, cuando Vanguard detecte comportamientos sospechosos de 'hardware' o anomalías estadísticas.

No obstante, ha matizado que los usuarios también pueden actualizar la BIOS de forma proactiva a través de las últimas actualizaciones compartidas en los sitios web de los fabricantes de las placas base, quienes han colaborado para solucionar el fallo de la BIOS.

"Las actualizaciones de la BIOS no son tan emocionantes como ver las cifras de baneos, pero son un paso necesario en nuestra lucha contra las trampas de 'hardware'. Al cerrar esta laguna legal previa al arranque, neutralizamos toda una clase de trampas previamente intocables y aumentamos significativamente el coste del juego desleal", ha subrayado la compañía al respecto.