Un alto cargo de la OTAN descarta por ahora un papel de la Alianza tanto en el conflicto en Irán como en Ormuz

Archivo - El representante especial de la OTAN para la Vecindad Sur, Javier Colomina - OTAN - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El representante especial del secretario general de la OTAN para la Vecindad Sur y subsecretario general adjunto para Asuntos Políticos y Política de Seguridad, Javier Colomina, ha defendido que la Alianza no tiene ningún papel que jugar en estos momentos en el conflicto en Irán ni tampoco en el estrecho de Ormuz.

Así lo ha trasladado durante su intervención en el Foro '2º Encuentro Industria de Defensa: Europa, autonomía estratégica e inversión', organizado por 'Expansión' en Madrid, en la que ha recordado que las decisiones en la Alianza las tienen que tomar los 32 estados que la componen.

"A día de hoy, la decisión es que la OTAN no tiene por qué tener un papel en un conflicto, que es un conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán y que Irán ha decidido expandir a través de ataques relativamente quirúrgicos, pero con mucho impacto, a los países del Golfo" pero que también ha afectado a un país aliado como Turquía, donde han sido interceptados tres misiles.

"Lógicamente, es algo que ni nos ha gustado y que nos preocupa y que nos tiene muy ocupados a todos nosotros", ha reconocido, respecto a esta última cuestión, si bien se ha mostrado convencido de que la OTAN mantendrá la postura adoptada en la cumbre de Washington en 2024 de apostar por una "clara profundización en la relación con los países del sur", algunos de los cuales se han visto ahora afectados por la respuesta iraní.

En cuanto a la exigencia expresada por el presidente estadounidense, Donald Trump, de que la Alianza contribuya a garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, donde Irán ha conseguido paralizar el tráfico marítimo, el alto cargo de la OTAN ha insistido en que "será una decisión que se tendrá que tomar" entre los 32 aliados. Con todo, "no creo que en el corto plazo la OTAN juegue un papel ahí", ha acotado.

EVITAR EL RUIDO DE TRUMP

Por lo que se refiere a las advertencias lanzadas por Trump, que ha augurado un futuro "muy malo" para la Alianza si no contribuye a garantizar la seguridad en Ormuz, Colomina ha sostenido que la OTAN se ha enfrentado en su historia a "muchos momentos de tensión" y siempre lo ha gestionado de la misma manera: "tratando de evitar el ruido, que existe y es mucho, y centrarnos en lo que a nosotros verdaderamente nos compete".

"¿Y qué es lo que nos compete? La defensa colectiva, la defensa de 1.000 millones de personas que viven en 32 países distintos y que tiene que ser la única prioridad para nosotros", ha acotado, reconociendo que Trump es "una personalidad completa" y "en muchas ocasiones pues dice cosas que nos alteran o que alteran en general a la ciudadanía".

Sin embargo, la OTAN normalmente no se altera demasiado porque considera que hay "un vínculo trasatlántico sólido a día de hoy, una relación con Estados Unidos que se mantiene con un compromiso muy sólido, un artículo 5 tan fuerte como lo ha sido siempre y una Alianza en realidad más potente" tras la reciente incorporación de Finlandia y Suecia.