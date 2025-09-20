Arranca la Semana Naval 2025 para acercar a la ciudadanía la cultura de defensa y los objetivos de la Armada hasta 2050

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Semana Naval de Madrid 2025 arranca este sábado con un amplio programa de actos culturales, divulgativos, deportivos y académicos para acercar a la ciudadanía la cultura de seguridad y defensa y los objetivos de la Armada de cara a 2050.

El lema de esta edición es 'Armada 2050. El futuro ya está aquí', que da cuenta del papel protagonista que la Armada otorga al documento 'Armada 2050', presentado en diciembre de 2024, concebido como su 'hoja de ruta' para el corto y medio plazo.

El Retiro acoge este sábado y este domingo demostraciones de la Agrupación de Infantería de Marina, así como una exposición hidrográfica en el estanque del parque, con talleres y actividades gratuitas para los más pequeños, según el programa facilitado por la institución.

VISITAS AL MUSEO NAVAL Y UNA CARRERA

Además, el programa incluye visitas guiadas en diferentes horarios al Museo Naval --este sábado, este domingo y el sábado próximo--; un concierto de música abierto al público en los Jardines del Palacio de Oriente --el próximo viernes--; seminarios especializados, como el de Navegación Astronómica --del lunes al viernes-- o los de Estrategia y el Proyecto de elementos esenciales del buque autónomo --el miércoles próximo--; la gala de 'Premios Armada' --el martes--; una jura de bandera para personal civil en Madrid Río --el sábado--; y la carrera naval, desde la Plaza de Cibeles --el domingo próximo--.

'Armada 2050' plasma la labor actual de la Armada y su visión de futuro. Trabaja en la modernización de la flota, el desarrollo de sistemas no tripulados, la integración en escenarios multidominio y el refuerzo de la industria tecnológica nacional, con el fin de garantizar la seguridad marítima y la defensa de España en las próximas décadas.